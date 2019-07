Freshly Campus, el nuevo modelo de captación de talento de Freshly Cosmetics Comunicae

lunes, 22 de julio de 2019, 16:08 h (CET) Para esta primera edición, se ha seleccionado a 12 estudiantes para trabajar en diferentes equipos de Freshly Cosmetics: comunicación, finanzas, customer love, programación web, ecommerce, marketing, etc. Con el objetivo de involucrarlos al máximo en la compañía, desde el primer día, además de trabajar codo a codo con el responsable de equipo también asumirán un challenge elegido por ellos mismo Freshly Cosmetics, la primera marca online de cosmética natural en España, sigue marcando tendencia en el mercado y ya no es solo por sus productos, valores o su comunidad creciente en las redes sociales. Esta vez, se trata de la creación de un modelo de captación de talento diferente al de las empresas convencionales: el Freshly Campus, un proyecto innovador que nace con la finalidad de insertar a estudiantes que están en sus últimos cursos de grado o máster en el mundo laboral.

Para esta primera edición, se ha seleccionado a 12 estudiantes para trabajar en diferentes equipos de Freshly Cosmetics: comunicación, finanzas, customer love, programación web, ecommerce, marketing, etc. Con el objetivo de involucrarlos al máximo en la compañía, desde el primer día, además de trabajar codo a codo con el responsable de equipo también asumirán un challenge elegido por ellos mismos. Este challenge tendrá una repercusión directa en el posicionamiento y crecimiento de la marca, tal y como cuenta Gisela Pardillos, integrante del Freshly Campus y del equipo de comunicación: "Lo mejor fue cuando nos dijeron que el challenge que habíamos escogido entre todos, era uno de los objetivos de Freshly para iniciar este año. A todos nos hizo mucha ilusión poder ser el equipo que lo iba a llevar a la realidad".

Desde Freshly Cosmetics ven muy fácil replicar este modelo, que ha tenido muy buena acogida entre los miembros de Freshly Campus, en los mercados internacionales donde tienen presencia la marca. El Campus ya tiene casi un mes y medio de vida, justo en el ecuador del proyecto que termina a finales de verano.

En Freshly, siempre se ha apostado por el talento desde el primer momento en que nació la marca, referente ya en el sector de la cosmética, y de hecho, des del inicio está colaborando mano a mano con las universidades. Así los alumnos pueden experimentar qué es trabajar en una en una startup que ha revolucionado su sector y ha dado el salto a nivel nacional e internacional con más de 150.000 clientes en tan solo 3 años. "Freshly tienen algo especial. Es una marca única. Te hace sentir como en casa des del primer momento y como si conocieses a todo el equipo de toda la vida", afirma Emilian Resvanta del equipo de finanzas.

La marca acoge alumnos en prácticas en todas las áreas y según confirma Laura Latorre, Talent Manager, al finalizar su estancia de prácticas un 90% pasa formar parte del equipo con una posición laboral. Eso es gracias a los valores que sigue la marca de Freshly, a su creciente aumento del posicionamiento online y a su amplia perspectiva de negocio. Prueba del importante crecimiento que está experimentando la marca es que en 2018 , en tan solo un año, el equipo aumentó de 16 a 50 personas.

El Freshly Campus nació con la idea de revolucionar la captación de talento joven en la marca y parece que el proyecto va sobre ruedas. Como afirma Laura Latorre, Talent Manager de Freshly: "Queremos ser una startup de referencia en el Camp de Tarragona, la empresa a la que el talento joven quiera sumarse para crecer personal y profesionalmente, creando el entorno perfecto de trabajo. Freshly Campus es un paso más en este objetivo y sin duda un sueño hecho ya realidad".

