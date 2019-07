Watch&Act defiende el uso de business intelligence en RRHH para alinear la gestión del talento con el negocio Comunicae

lunes, 22 de julio de 2019, 15:16 h (CET) La compañía firma un acuerdo estratégico con Stratebi para combinar su experiencia en gestión de personas y visión de negocio con las soluciones de BI más innovadoras Las empresas apuestan cada vez más por soluciones de business intelligence (BI) para mejorar su estrategia de negocio. Sin embargo, no se aplican con tanta frecuencia al área de Recursos Humanos, donde incluso los diferentes verticales (Formación, Laboral, Selección) no suelen cruzar datos entre sí. Así lo asegura Watch&Act, empresa española especializada en servicios de consultoría de transformación, quien defiende la importancia de aplicar la analítica de datos a este departamento para poder alinear la gestión del talento con la estrategia de negocio.

“Se trata de un gap de mejora que ya han comenzado a identificar las direcciones de RRHH con visión más estratégica. Es fundamental obtener una perspectiva de conjunto del área, ya que en definitiva todos los procesos empiezan o terminan en el mismo sitio: la persona, el activo más importante de toda organización y el que más condiciona su éxito”, sostiene David Martínez, socio director del Área de Transformación Digital de Watch&Act.

En este sentido, la compañía plantea una estrategia ‘data driven’, en la que el dato sea el que ayude a los directivos a tomar las decisiones relacionadas con la gestión del talento, y no las impresiones u otro tipo de influencias de carácter interno o externo. Gracias a la analítica de datos aplicada al departamento de Recursos Humanos es posible identificar a las personas con mayor potencial, las más comprometidas, las más rentables y, al mismo tiempo, entender mejor la organización y detectar oportunidades de mejora.

“La clave —apunta Martínez— consiste en hacerse las preguntas adecuadas para tratar de encontrar en el dato las respuestas: ¿Mis mejores comerciales son los que más formación realizan? ¿En qué tipo de perfil curricular tengo más empleados de alto potencial? ¿Qué tipo de evaluación del desempeño ayuda realmente a mejorar dicho rendimiento? ¿Obtengo mejores ratios de eficiencia en las áreas con más colaboración online? ¿Es eficaz mi proceso de acogida?”.

Con el fin de proporcionar a las empresas metodologías con las que poder obtener un análisis predictivo a partir de los procesos de retención y desarrollo del talento, Watch&Act ha desarrollado su propio modelo FourFlags de gestión de personas, que les permite fundamentar las decisiones de apostar por determinados perfiles profesionales y alinear sus resultados con la mejora de los resultados del negocio. “Sin duda, los datos compartidos son una información de gran valor para la empresa y permiten hallar sinergias entre sus diferentes áreas de negocio que repercuten en su mejora competitiva”, precisa el socio de Watch&Act.

Alianza estratégica con Stratebi

La clave de éxito de los proyectos de business intelligence radica en la capacidad de combinar el expertise tecnológico con la visión de negocio y el conocimiento del funcionamiento sectorial. Por ello, con el fin de poder ofrecer a sus clientes un servicio diferenciador y de valor añadido en el ámbito de la analítica de datos, Watch&Act ha alcanzado una alianza estratégica con Stratebi, compañía especializada en soluciones de BI con 15 años de experiencia en empresas de ámbito internacional.

Por su parte, Watch&Act aporta su profundo conocimiento en gestión de personas y su orientación al negocio (identificación de tendencias de mercado, definición de indicadores clave, correlaciones y predicciones, diseño de proyectos piloto y valoración del retorno de la inversión). “Queremos que nuestras soluciones sean, además de punteras tecnológicamente hablando, orientadas al negocio, y que contemplen las últimas tendencias de un mercado cada vez más ágil y cambiante”, apunta David Martínez.

Ambas compañías recomiendan comenzar a implantar herramientas de analítica de datos en las verticales de las áreas de RRHH para continuar después cruzando los datos de otras áreas funcionales, como la Comercial, vinculando o correlacionando sus resultados de negocio con los esfuerzos realizados desde la Gestión de Recursos Humanos para el desarrollo de personas y equipos.

