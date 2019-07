El ejercicio físico, un gran aliado para los pacientes con Síndrome de Sjögren Este martes, 23 de julio, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Sjögren Francisco Acedo

lunes, 22 de julio de 2019, 15:48 h (CET) El ejercicio físico es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular, metabólico, endocrino nervioso y el aparato locomotor. Es bien conocido su beneficio en la osteoporosis, hipertensión, diabetes mellitus o enfermedades respiratorias.



“Realizar alguna actividad física de forma regular y controlada es una excelente forma de cuidar el aparato locomotor y evitar la atrofia muscular y la anquilosis de las articulaciones. Por ello se debe considerar como una parte importante del tratamiento de los pacientes con Síndrome de Sjögren”, recuerda la Dra. Mónica Fernández Castro, reumatóloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y experta en esta patología.



“Además de mejorar la coordinación, aumentar el tono muscular y favorecer la disminución de los parámetros asociados al síndrome metabólico que puedan aparecer en estos pacientes, puede ser una forma de sociabilizar con otras personas, de manera que contribuye a reducir la depresión o ansiedad y a mejorar la autoestima”, añade Carmen López Valiente, Dra. en Biología y profesora de enseñanza secundaria, portavoz de la Asociación Española del Síndrome de Sjögren (AESS) y paciente diagnosticada desde hace seis años, quien corrobora el beneficio de realizar ejercicio físico de forma habitual e insiste en la necesidad de que “esté supervisado por el médico y un profesional de la actividad física y el deporte”.



La marcha nórdica, entre las actividades recomendadas

Como se ha mencionado, el tipo de actividad debe adaptarse a cada paciente, aunque, “como norma general se recomienda un ejercicio diario, de intensidad leve, evitando los lugares secos y con una hidratación externa continuada”, apunta la reumatóloga.



La marcha nórdica es un deporte de bajo impacto que se adapta a dicha prescripción ya que moviliza el 90% de la musculatura del cuerpo ejercitando tanto el tren inferior como el superior, al tiempo que favorece la flexibilidad articular y mejora la coordinación.



“Un estudio de Strömbeck et al. [2017] relaciona los beneficios de la marcha nórdica con la mejora de la calidad de vida de los pacientes con Síndrome de Sjögren. Después de leerlo decidí probar y busqué un instructor titulado en la técnica que me enseñara. Ahora practico casi todas las semanas e incluso participo en competiciones con mi equipo Redolat Team”, comenta la portavoz de la AESS.



Hábitos dietéticos

“El ácido graso Omega-3 es un nutriente con muchísimos beneficios para la salud en general y para cuidar la salud visual en particular. Su consumo mejora la calidad de la lágrima y evita que se evapore, por lo que es muy recomendable que esté presente en la dieta de los pacientes con Síndrome de Sjögren”, apunta la Dra. Fernández Castro.



Los alimentos más ricos en ácidos grasos Omega-3 son el pescado azul, como el salmón, la sardina, el boquerón, el atún, la caballa o la trucha, junto con los mariscos como el cangrejo, las gambas, los centollos, las ostras o los mejillones. Las semillas también son conocidas por su aporte en este ácido, siendo las de lino y chía en las que tiene más presencia. Entre los frutos secos destacan las nueces. A esta lista de alimentos hay que añadir el aceite de oliva, el aguacate, las verduras de hoja verde, como la lechuga y las espinacas, y la avena.



Otro de los factores muy importantes para estos pacientes es el de mantener una adecuada ingesta hídrica.

“Aumentar la toma de agua, no sólo en la comida, para ayudar a pasar el alimento, sino también entre las mismas. Llevar consigo una botella de agua a donde vaya, y beber con frecuencia pequeños sorbos durante todo el día. Así como, aumentar el consumo de alimentos como la leche, ya que es un potente hidratante y aporta calcio y fosfatos que contribuyen a la remineralización de los dientes”, son otras de las recomendaciones de la especialista.

También es aconsejable un consumo regular de frutas y verduras, además de evitar el consumo de alimentos secos, ásperos, picantes, ácidos, salados o a temperaturas extremas, ya que tienden a irritar la mucosa bucal. Al igual que el café, el alcohol o el tabaco, que es esencial que se eviten.

Para evitar la sequedad bucal puede ser beneficioso masticar chicles o chupar caramelos libres de azúcar, puesto que estimulan las glándulas salivares.

Cuidado bucal

“Debido a la susceptibilidad de los pacientes con xerostomía a presentar caries, se les debe recomendar que limiten el consumo de alimentos y bebidas con azúcares refinados o ácidos”, aconseja la Dra. Mónica Fernández.



Además, las personas que padecen boca seca poseen un riesgo mayor de desgaste dental, erosión y caries, por lo que se recomienda una higiene bucodental correcta, es decir, cepillarse los dientes cuidadosamente con un cepillo suave después de cada comida, utilizar hilo dental por lo menos una vez al día y usar enjuagues bucales específicos para la boca seca, ya que son eficaces para evitar infecciones.



Sobre el Síndrome de Sjögren

Se trata de una enfermedad reumática, autoinmune y crónica. Se puede presentar aislado, por lo que se denomina primario o asociado a otra enfermedad, la más frecuente la artritis reumatoide.



Los síntomas clínicos principales están relacionados con la destrucción de las glándulas exocrinas y son: la sequedad ocular (xeroftalmia) por disminución de la secreción lacrimal, la sequedad bucal (xerostomía) por disminución de la secreción de saliva y la sequedad nasal y vaginal. También es muy frecuente el dolor articular, muscular y el agotamiento que puede llegar a ser extremo.

Esta patología afecta de manera predominante a mujeres, con una tasa de prevalencia del 0,33% de la población adulta en España, según el estudio EPISER 2016, por lo que se trata de una enfermedad frecuente, a pesar de no ser muy conocida entre la población general.

