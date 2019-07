Alfa Inmobiliaria inaugura su octava agencia en Barcelona Comunicae

lunes, 22 de julio de 2019, 13:00 h (CET) La cadena, que ha inaugurado simultaneamente oficinas en Barcelona, Cádiz y Madrid (3), posee 110 oficina en España y 97 a nivel internacional Alfa Inmobiliaria ha inaugurado su octava oficina en la provincia de Barcelona. La nueva inmobiliaria se ubica en Badalona, zona en la que durante el pasado ejercicio la actividad de la compañía creció notablemente impulsada por la demanda de vivienda.

Con esta apertura, que ha tenido lugar en la calle Industria, nº 143-147, sumada a la de San Fernando, Cádiz, y a tres más en Madrid, la red de oficinas Alfa Inmobiliaria ha alcanzado las 110 delegaciones en nuestras fronteras y cuenta con otras 97 a nivel internacional, repartidas por México (95), Francia y Bolivia.

A nivel internacional, el país en el que más ha crecido la presencia de la red es en México, donde la marca ya cuenta con 95 oficinas, gracias al notable desarrollo urbanístico que está viviendo todo el país.

Una marca que genera más de 300 empleos

En la actualidad, Alfa Inmobiliaria genera más de 300 puestos de trabajo en España a través de toda su red de oficinas. De este total, 70 son empresarios que operan en una oficina inmobiliaria, y que dan trabajo a una media de dos empleados.

Otros 40 corresponden a autónomos o emprendedores que han iniciado su actividad como agentes inmobiliarios de la compañía y que operan sin local. A estos emprendedores, que optan por iniciar la actividad desde un despacho profesional o desde su domicilio particular Alfa Inmobiliaria les proporciona todas sus ventajas: una bolsa inmobiliaria de 15.000 viviendas tanto en venta como en alquiler, una metodología de trabajo probada durante 17 años, el respaldo de la marca, y la facilidad de llegar a operaciones compartidas que facilitar la labor del profesional, así como las herramientas más completas.

De este modo, la compañía facilita la entrada en la actividad, con todos los conocimientos y herramientas necesarias, a cualquier emprendedor arriesgando el mínimo capital y llegado el momento, trasladar la actividad a un local.

La velocidad de cada paso la determina el propio franquiciado, y podrá variar en función de la experiencia previa y dotes comerciales adquiridos, pero siempre con el apoyo del equipo que compone Alfa Inmobiliaria.

Acerca de Alfa Inmobiliaria

Los orígenes de Alfa Inmobiliaria se sitúan a principios de los 90, cuando un grupo de profesionales del sector inmobiliario se unió para desarrollar sistemas de trabajo conjunto de una red inmobiliaria, y así crearon sistemas de venta, captación, retribución para los comerciales, etc. Fruto de esta experiencia acumulada, se crea en 1.996 Alfa Inmobiliaria, con el objetivo de crear una red inmobiliaria nacional. Un año después Alfa Inmobiliaria contaba con 100 agencias.

Actualmente, Alfa Inmobiliaria opera a través de más de 110 agencias franquiciadas en España, y 97 oficinas más a nivel internacional México (95), Francia (1) Bolivia (1) - y más de 22 años en el sector, y está estructurada como una corporación de Servicios Inmobiliarios Integrales que ofrece a sus clientes una total garantía en las transacciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.