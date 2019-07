Cinco ventajas del uso de la telemedicina en las vacaciones, según Cigna

La rapidez y conveniencia del acceso a consulta médica a distancia contribuye a prevenir y paliar los efectos de algunas problemáticas de salud más frecuentes en verano, como intoxicaciones alimentarias, cistitis, reacciones alérgicas o picaduras La telemedicina se ha convertido en un modelo de atención sanitaria emergente que cobra cada vez más fuerza. Además de ayudar a un mayor control y cuidado de la propia salud, también permite acceder a consultas médicas cuando las circunstancias dificultan el desplazamiento o este resulta prescindible. Una ventaja especialmente importante durante el verano, cuando la necesidad de asistencia médica puede truncar los planes vacacionales y la distancia al lugar de residencia supone un impedimento.

"Cuando se está de viaje, contar con la posibilidad de recibir atención o consejo médico desde cualquier lugar y en cualquier momento supone tener la seguridad de que, si se produce algún imprevisto de salud, vamos a contar con apoyo médico asegurado", destaca la Dra. Marta López Tomás, E-Health Medical Manager de Cigna España. "En verano somos más propensos a padecer o sufrir ciertas dolencias, como deshidrataciones, intoxicaciones alimentarias, cistitis, hongos, otitis, reacciones alérgicas o picaduras. Muchas de ellas podrían prevenirse y tratarse con mayor rapidez a través de videoconsulta. Por ello, en estos casos, optar por el uso de la telemedicina resulta especialmente útil", añade.

Según el estudio '360 Wellbeing Survey 2019: Well and Beyond' realizado por la aseguradora de salud Cigna, para el 48% de los españoles el principal aliciente en la utilización de soluciones de telemedicina es poder realizar consultas médicas o ser diagnosticado por un profesional de la salud a través del móvil o el ordenador. En concreto, el grupo de edad de entre 35 y 44 años es el más proclive, con casi un 60% de adeptos a favor.

Hay numerosos beneficios que invitan a utilizar estas innovadoras herramientas:

Atención médica todos los días de la semana. Durante la época estival, se sufre un repunte de pacientes en los servicios de urgencias. Gracias a aplicaciones como Cigna Wellbeing App™ es posible realizar videoconsultas médicas de lunes a domingo, evitando desplazamientos innecesarios a los centros de salud. Según el estudio de la aseguradora, para el 52% de españoles, esta rapidez y facilidad de acceso a la atención médica todos los días de la semana es el principal beneficio que aporta la telemedicina.

Desde cualquier lugar. Con un porcentaje similar (52%), poder resolver cualquier duda en materia de salud desde cualquier ubicación es otra de las ventajas más destacadas, ya que responde a la necesidad de orientación y asistencia sanitaria en caso de sufrir alguna dolencia fuera del lugar de residencia.

Seguimiento de pacientes crónicos. Este tipo de herramientas también facilitan el seguimiento a pacientes crónicos que precisen de algún tipo de consulta o prescripción de medicamentos. Esto da mayor libertad de movimiento en verano a estas personas y permite que tomen mayor control de su propia salud, jugando un papel activo en ella. En este sentido, el 37% de los españoles opina que esta es una de las principales virtudes de la telemedicina. De hecho, hay parte de los encuestados que también valora la seguridad que aporta en caso de estar en tratamiento médico (27%), gracias, por ejemplo, a funcionalidades tan simples como el recordatorio de la toma de medicamentos.

Rapidez y conveniencia. Acceder a una consulta médica de manera rápida, evitando las aglomeraciones que se producen en los servicios médicos de las zonas más turísticas es otra de las ventajas que hacen de la telemedicina una aliada en las vacaciones de verano. Esa rapidez a la hora de fijar un encuentro virtual con el médico es especialmente valorada por el 30% de los españoles.

Diferentes especialidades médicas: Al romper la barrera de la distancia, la telemedicina permite tener acceso a un abanico más amplio de especialidades.