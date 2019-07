Auge en el alquiler de coches de alta gama, según Spain Car Comunicae

viernes, 19 de julio de 2019, 16:40 h (CET) Cada vez está más de moda ponerse al volante de un coche exclusivo. El alquiler de coches pone al alcance de todos ver cumplido ese sueño. Spain Car, empresa líder del sector, desvela las claves de este auge La búsqueda de soluciones alternativas a la movilidad no está reñida con otras más convencionales, como el alquiler de coches. Desde siempre alquilar un coche ha sido una forma de cubrir una necesidad, y ahora también de hacer realidad un sueño como el de conducir un vehículo de alta gama o simplemente exclusivo.

El turismo extranjero lo demanda

Una de las razones por las que el alquiler coches alta gama es una opción se debe a que muchos turistas procedentes de otros países quieren circular con estos coches. Además, no les importa pagar un poco más en comparación con otros vehículos, aunque lo cierto es que los precios no son muy superiores dependiendo de qué modelos se escojan.

Tampoco es necesario que sean magnates del petróleo los que vienen de visita a España. Muchos turistas extranjeros quieren darse el capricho y aprovechan su viaje para moverse en un coche de alta gama. De ahí que la demanda en empresas de rent a car vaya en aumento, sobre todo en temporada de vacaciones.

Una forma asequible de sentir la exclusividad

Como ejemplos de exclusividad, en Spain Car alquiler de coches, el cliente puede encontrar desde un coche de alta gama representativo como puede ser la nueva berlina Clase E de Mercedes Benz hasta un descapotable emblemático y actualizado como es el Fiat Spider cabrio, pasando por el todo terreno 4x4 más radical, el Jeep Wrangler Sahara.

Además de los viajeros que vienen de otros países, los nacionales también están aumentando su interés por los coches de gama alta en alquiler, como certifica http://www.spaincar.es/, compañía líder en alquiler de vehículos.

El motivo es que la inmensa mayoría de ciudadanos no se puede permitir tener uno de estos coches en propiedad, pero el precio de un alquiler está al alcance de la mano. De hecho, comparados con los vehículos convencionales, el precio de algunos modelos de lujo está por debajo de lo que los usuarios se puedan imaginar, muy cercano al de los coches de calle. De modo que si se puede elegir, está claro que la mayoría de ciudadanos elegirá poder disfrutar de la conducción de uno de estos coches exclusivos.

Spain Car, alquiler de vehículos de alta gama

En Spain Car disponen de un completo catálogo de vehículos en alquiler, entre los que destacan los modelos exclusivos. Coches destinados al disfrute de quienes los conducen, con motores de gran potencia y prestaciones de la máxima calidad. Ideales para vivir una experiencia única o quedar bien en una reunión de negocios, ya que no pocas empresas se decantan por el alquiler de estos coches con el fin de causar una buena impresión.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.