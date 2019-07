Decoración y Pintura JS explica cómo se debe quitar el gotelé Comunicae

viernes, 19 de julio de 2019, 14:32 h (CET) El gotelé es una técnica utilizada para pintar las paredes y se hizo muy popular hace años en España. Esta técnica consistía en extender la pintura gruesa por toda la pared para obtener un acabado abultado. Hoy en día el gotelé está en desuso y mucha gente está buscando quitarlo para darle a su hogar un toque decorativo mucho más moderno Decoración y Pintura JS es una empresa madrileña de pintores en Madrid con más de 15 años de experiencia en todo tipo de trabajos en pintura decorativa, dominan todas las técnicas y las últimas tendencias en decoración. Su gerente Jorge Sánchez es consciente de la necesidad de disponer de una pared lisa y en perfectas condiciones para poder realizar una imprimación de calidad donde la pintura seleccionada brille y permita transformar los espacios y los ambientes. Es por ello que es necesario, en muchos casos, quitar el gotelé para poder comenzar con un trabajo de pintado y actualización. Nos ofrece unos sencillos consejos para la eliminación de esta anticuada técnica, no obstante la empresa Decoración y Pintura JS realiza este proceso con perfectas garantías y un acabado extraordinario y profesional. En la actualidad existen portales donde poder buscar profesionales de la pintura y la decoración como DecoracionyReformas.net por ejemplo.

Si se desea terminar el gotelé hay una serie de métodos bastante sencillos y eficaces que ayudarán a cubrir las paredes de la casa como se desee. Si se siguen estos pasos se podrá despedir del gotelé de las paredes y optar por un tipo de decoración mucho más moderna y actual que ayude a dar un nuevo aire y un cambio de estilo de vida a la vivienda o negocio.

Cómo quitar el gotelé pasos a seguir:

Quitar el gotelé con un producto especial para ello.

Quitar el gotelé aplicando un producto cubregotelé

Alisar la pared

Retirar el gotelé con un producto especial para ello Antes de empezar a quitar el gotelé es importante conocer el acabado que tiene la pared. Este acabado se puede hacer con pintura plástica o al temple. Para averiguarlo, hay que mojar la pared con un poco de agua y observar si el agua es absorbida o no. En el caso de ser absorbida la pintura utilizada para el gotelé es templada y en caso contrario es pintura plástica.

Si está templado, la mejor manera de eliminar el gotelé es utilizando un producto especial para ello. Gracias a este producto la pintura de pared se ablanda de una manera muy fácil y con la ayuda de una espátula se puede quitar sin problemas el gotelé.

Con este método se puede ahorrar un buen dinero ya que puede hacerlo el usuario mismo sin la ayuda de un profesional, aunque es un proceso recomendado solo para personas que realmente tengan habilidad y no requieran de un acabado realmente profesional como el que puede ofrecerle una empresa profesional de pintores en Madrid.

Lo primero que hay que hacer es proteger el suelo de la habitación en cuestión para evitar que se manche y luego diluir el producto en un poco de agua. Con la ayuda de un rodillo, aplicar el producto en toda la pared de forma uniforme.

Esperar unos minutos para que el producto funcione y con la ayuda de un raspador se empieza a eliminar todo el gotelé. Así de fácil y sencillo es quitar el gotelé de una pared con pintura al temple.

Quitar el gotelé aplicando un producto cubregotelé

En el caso de la pintura es plástica lo más aconsejable para eliminar el gotelé es aplicar un producto perfecto para ello como es el caso del cubregotelé. Lo primero que hay que hacer es rascar los grumos más grandes y luego aplicar el producto para obtener una pared completamente lisa.

El cubregotelé se puede encontrar en polvo, en pasta o para aplicar con rodillo. En el primer caso mezclar con agua y aplicar con una espátula para alisar toda la pared. En el caso de que sea en pasta, basta con retirarlo un poco y aplicarlo sobre la pared que tiene gotelé.

El último caso es aplicar el cubregotelé con un rodillo y es la forma más fácil de alisar la pared. Con la ayuda de un rodillo se debe extender todo el producto de forma homogénea y esperar a que esté completamente seco. Estos son los tres métodos que tiene para eliminar completamente el gotelé con pintura plástica.

Alisar la pared

Una vez terminado el gotelé, el siguiente paso es alisar toda la pared con un producto como el aguaplast y pintarla con el color que más se adapte a la decoración de la casao a la oficina. Se puede contar en este momento con una empresa de pintores profesional pero si se desea intentarlo personalmente se deberá preparar la pared. Para ello se debe hacer una espátula ancha y aplicar el aguaplast antes mencionado de manera uniforme en toda la superficie.

Deje secar toda la pared y lijarla para que esté lista para pintar. En caso de que queden otras imperfecciones, se puede volver a aplicar una segunda mano de aguaplast.

Para terminar, sólo hay que lijar de nuevo toda la superficie y pintar la pared con el color que se desee. Con estos sencillos y sencillos pasos podrás despedirte del gotelé de las paredes de la vivienda para dar paso a una decoración más moderna y personal.

