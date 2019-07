Jose Antonio Maldonado: "Mucho calor y algunas tormentas en el interior y en Canarias" Comunicae

viernes, 19 de julio de 2019, 14:10 h (CET) El director de Meteorología de Meteored, ofrece la previsión para los próximos días Sin duda el calor va a ser noticia durante el fin de semana y gran parte de la siguiente en casi toda la Península, siendo la excepción la Cornisa Cantábrica aunque no es descartable que también en esa zona se disparen los valores termométricos en torno al día de Santiago.

¿Cuándo se puede hablar de ola de calor?

¿Podría catalogarse como ola de calor? En algunas zonas del centro y del sur, el valle del Guadalquivir sobre todo, si no se alcanza ese calificativo, poco le va a faltar.

Se considera “ola de calor” cuando, al menos, durante tres días consecutivos se registran valores máximos claramente superiores a los más altos correspondientes a la época.

Es cierto que en plena canícula es lógico que las temperaturas lleguen a valores extremos pero cuando estas se mantienen una serie de días ya se le puede dar ese calificativo, teniendo en cuenta que los umbrales son muy diferentes según las zonas.

Si se alcanzan en este mes 38 o 40ºC en Córdoba o Sevilla es algo bastante frecuente pero si se diesen en Santander, por ejemplo, donde la máxima de julio fue de 32,5Cº (año 2005) sería algo auténticamente llamativo.

En las postrimerías del mes de junio se batieron nada menos que veinte temperaturas récords para dicho mes en observatorios de capitales de provincia.

¿Se van a batir en los próximos días? No es imposible pero si los hay serán pocos teniendo en cuenta los datos que se van a facilitar de las máximas absolutas que se han alcanzado en julio en distintas capitales de las más calurosas de la Península:

Córdoba: 46,9ºC (2017)

Sevilla: 46,6ºC (1995)

Granada: 43,5ºC (2017)

Jaén: 46ºC (1939)

Badajoz: 45,4ºC (2017)

Cáceres: 43,2ºC (2017)

Murcia: 45,7ºC (1994)

Valencia: 41,8ºC (1986)

Alicante: 41,4ºC (1994)

Madrid: 39,7ºC (2017)

Gerona: 38,5ºC (1941)

Lérida: 42,8ºC (1982)

Bilbao: 42ºC (1947)

Orense: 42ºC (1928)

Además de las temperaturas máximas que se van a padecer hay que añadir el calor nocturno.

Las mínimas también van a subir con respecto a las que se ha registrado últimamente, de manera que en muchas zonas los valores más bajos estarán por encima de los 20ºC y en algunos casos se quedarán en torno a los 25ºC, lo que quiere decir que las noches serán insufribles de no tener aire acondicionado.

Asimismo, habrá que contar con la posibilidad de algunas tormentas en distintas zonas del interior peninsular, sobre todo en los Pirineos, y la Cordillera Cantábrica, Ibérica y el Sistema Central. Tampoco es descartable que en alguna ocasión se produzcan en el norte del archipiélago canario.

Sobre METEORED – TIEMPO.COM

Meteored es un soporte digital de información meteorológica con 20 años de experiencia en el sector, que ofrece una previsión meteorológica completa y detallada para más de 6 millones de localidades en España y el resto del mundo.

Cuenta con más de 25 portales y una App estrella, El Tiempo 14 Días, disponibles en todo el mundo, donde personas de multitud de países consultan el tiempo previsto para su ciudad o se informan sobre las últimas noticias relacionadas con la meteorología.

Meteored además dispone de mapas interactivos a nivel mundial y de alta resolución con predicciones de lluvia, nieve, temperatura, viento o rayos, entre otras, así como modelos de predicción numérica y alertas meteorológicas para todo el país. También proporciona las imágenes más recientes de satélites y de radares de lluvia.

Las predicciones de Meteored se basan en los datos que aporta el modelo meteorológico ECMWF, considerado el mejor del mundo por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El modelo tiene una muy alta fiabilidad y se va actualizando constantemente con los últimos avances científicos para poder resolver las situaciones más complejas.

Actualmente el equipo de Meteored lo componen más de 70 personas distribuidas en diferentes países. La sede principal de Meteored se encuentra en España, donde nació y sigue siendo fiel a sus orígenes. Aquí se encuentra la dirección, así como la mayoría del equipo técnico al frente de la I+D+I en meteorología.

Meteored se ha convertido en uno de los proyectos líderes sobre información meteorológica a nivel mundial y así lo demuestran muchos profesionales, aficionados a la meteorología y los millones de personas que confían en sus predicciones diariamente.

