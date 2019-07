Guía para comprar un lavavajillas barato sin sacrificar la calidad

Los lavavajillas son de los inventos más ingeniosos y útiles para la familia, hacen más fácil la tarea de lavar los platos y ahorran tiempo y esfuerzo. Pero bien sabemos que no son electrodomésticos precisamente económicos. Aún así, conseguir uno de calidad y a un precio accesible sí es posible, sólo se trata de buscar con paciencia una opción que se ajuste bien a nuestras necesidades.



Identifica tus necesidades

Los lavavajillas no son solamente aparatos que lavan los platos a vapor, sino que cada vez son más sofisticados e incluyen más funcionalidades. Una familia de 5 personas que come a diario en casa no tiene las mismas necesidades que una pareja o incluso una persona que viva sola, por eso hay que tener en cuenta que cada función tiene valor y cuanto más sofisticado, más se elevará el precio final del lavavajillas. Así que tener claras las funcionalidades que buscamos y necesitamos hará que encontrar un lavavajillas ideal para nuestra sea una tarea más fácil.



La marca también es un aspecto que juega un papel importante en la factura de compra. Aunque las marcas reconocidas y famosas ofrecen cierta seguridad en cuanto a la calidad y durabilidad de un lavavajillas, también es cierto que otras marcas que no tienen tanto marketing o que no son tan conocidas pueden llegar a ofrecer productos de muy buena calidad a un precio realmente competitivo.



Haz un buen estudio de mercado Conseguir lavavajillas baratos y que al mismo tiempo ofrezcan funcionalidades de calidad también es posible a través de internet. Comparar precios es mucho más fácil cuando no se tiene que ir de un lugar a otro preguntando y una buena opción son las tiendas online de todo tipo de productos. Aquí los precios son bastante buenos y además, muchas de ellas ofrecen la opción de entrega a domicilio gratuita a partir de un precio, para que no tengas que salir de casa. Este tipo de páginas tienen la opción de personalizar tu búsqueda mediante filtros como el rango de precio, marca y modelo.



También tienen todo un sistema de seguridad financiera para ofrecer seguridad al cliente durante la compra, lo cual te da confianza en que no pasará nada.



Este tipo de páginas web especializadas en electrodomésticos para el hogar suelen tener una gran variedad de marcas, desde Corberó, hasta Teka o Beko, y siempre van a ofrecer más variedad que las tiendas físicas, por eso son una gran opción para encontrar variedad de productos.



Asimismo, tienen una sección de especificaciones del producto para que puedas saber con todo detalle cómo funciona el lavavajillas, su forma de limpieza y mantenimiento y hasta su método de instalación. Estos servicios extras hacen que las tiendas online sean realmente competitivas y una de las razones por las que muchos prefieren recurrir a una de ellas en lugar de ir a una tienda física.



Compra un lavavajillas que sea una inversión

Aunque el lavavajillas es una gran solución para los platos después de la comida, la verdad es que también están pensados para ahorrar en agua y electricidad. En promedio, durante un lavado a mano se gasta 4 Litros de agua por minuto, por lo que un buen número sería el de un ciclo de lavado de menos de 12 litros.



La electricidad también es un tema importante. Muchos de los fabricantes de lavavajillas están recomendando el uso de sistemas eco para los ciclos de lavado, esto implica que el agua se calienta a una temperatura más baja, pero el gran problema es que el tiempo de calentado es mucho más largo, lo que hace que el ahorro de electricidad no sea tan eficiente en cuanto a la factura final del proveedor se servicios eléctricos. Además, un ciclo de lavado con agua fría también es muy eficiente en el caso de esos platos que casi no están sucios ni necesitan vapor para eliminar los residuos.



A modo general, en la compra de un lavavajillas no debe dejar de lado las necesidades del hogar y un ciclo de lavado que represente un ahorro en las cuentas de servicios públicos a fin de mes.