La agencia Ocio Hoteles afronta su séptimo año de crecimiento consecutivo con cifras récord

jueves, 18 de julio de 2019

jueves, 18 de julio de 2019, 17:57 h (CET) La agencia de viajes online con base en Málaga apuesta por la tecnología y un servicio de excelencia como motor de crecimiento La agencia de viajes Ocio Hoteles ha alcanzado cifras récord esta temporada. Hasta la fecha han sido más de 50,000 reservas confirmadas por los clientes, lo que supone un aumento del 12% respecto a la temporada pasada. A pesar del alto nivel de competencia en el sector, esta agencia online con central en Málaga afronta el séptimo año de crecimiento consecutivo. Los clientes que adquieren el pack de bonos Ocio Hoteles pasan a formar parte del “Club de Viajeros Inteligentes”, con acceso a promociones y ventajas especiales. Aunque el servicio estrella es la reserva de noches de hotel, es posible contratar otros servicios turísticos como circuitos, vuelo + hotel, escapadas, transportes, entrada a espectáculos y actividades y todo tipo de servicios de viaje.

El éxito de Ocio Hoteles no es ningún secreto. Según Javier Cordero, CEO de esta agencia online, “se trata de hacer una apuesta firme por la calidad y excelencia en nuestros servicios de viajes. Contamos con acuerdos con touroperadores de primer nivel que nos permiten ofrecer a nuestros clientes siempre el mejor precio en los mejores destinos de todo el mundo”. Así, los clientes de Ocio Hoteles cuentan con una amplia gama de servicios de viajes con grandes promociones y descuentos donde elegir más allá de la reserva del hotel. Tal es el volumen de servicios turísticos que manejan que les permite lanzar escapadas temáticas cada día a cientos de destinos españoles a precios bajos. Románticas, de bienestar, rurales, en familia, con actividades etc. ofrecen un amplio abanico de atractivas propuestas para que cada viajero encuentre su viaje ideal.

La tecnología al servicio de la excelencia en la atención al cliente

La empresa hace cada día una gran apuesta por las nuevas tecnologías. En palabras de su CEO, “la opinión Ocio Hoteles sobre este aspecto es determinante. Contamos con un servicio de atención al cliente de excelente calidad que no sería posible sin la aplicación de la tecnología. Hemos hecho una fuerte apuesta por implementar nuevas funcionalidades y mejoras a nuestra web oficial y la app que las hacen más rápidas y eficientes. Además seguimos atendiendo a nuestros clientes a través de la central telefónica y las redes sociales junto con las incorporaciones tecnológicas más recientes como emails, mensajes de texto y la que quizá sea la aplicación más usada en estos momentos: WhatsApp”.

Maletas de cabina para premiar la fidelidad de los clientes

Para celebrar este hito, la agencia ha querido agradecer la fidelidad de sus socios y sus opiniones Ocio Hoteles con la promoción de un sorteo en la red social Instagram titulado “Adopta una maleta”. Bajo el pretexto de que “cada año más del 25% de las maletas sufren depresión en la época estival porque nadie las lleva de viaje” -datos extraídos de “la Universidad de la Felicidad Viajera”- invitan a sus socios seguidores a “adoptar una maleta” para llevarla de viaje este verano. Serán siete maletas de cabina sorteadas en total, una cada semana, a lo largo de los meses de verano hasta el día 31 de agosto. Los participantes únicamente tienen que visitar el perfil de la empresa en Instagram @Ocio_Hoteles y seguir tres sencillos pasos: (1) subir una foto o story del Pack de Ocio Hoteles etiquetando a la agencia; (2) seguir la cuenta de Ocio Hoteles en esta red social; (3) dar “like” al post del sorteo y mencionar a un amigo con quien viajar. Además, el último viernes del mes de julio y agosto los participantes en los sorteos semanales tendrán la oportunidad de ganar un iPhone XR.

Ocio Hoteles es una agencia de viajes online con más de 7 años de trayectoria especialista en ofrecer los mejores servicios de viajes en todo el mundo siempre al mejor precio.

