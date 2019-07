Los diferentes métodos de depilación de la zona íntima, por cremadepilatoria.info Comunicae

jueves, 18 de julio de 2019, 17:08 h (CET) Con la llegada del verano y la temporada de playa y piscina, la depilación es un tema clave aunque cada vez hay más personas que prefieren optar por la no depilación Con la llegada del verano se cuida más la depilación en general, y la depilación íntima es la que más problemas suele dar. Los bikinis y bañadores parece que cada vez cubren menos y esto se nota en la evolución de la depilación. Cremadepilatoria.net informa de las diferentes formas de depilación que existen y cuáles son las mejores para cada persona.

El método más fácil y más sencillo es la cuchilla, se puede utilizar en cualquier momento, es muy sencilla de usar y es indoloro. En el mercado existen cuchillas que se adaptan a la zona íntima siendo estas más pequeñas para acceder mejor a los espacios internos. La desventaja de este tipo de depilación es que es muy poco duradera, enseguida vuelve a crecer el pelo ya que solo logra eliminar la parte más superficial por lo que según qué personas deben hacerlo cada día.

La crema depilatoria es otra forma muy fácil de depilación. Se realiza en la ducha y se aplica una pequeña cantidad en las ingles, evitando las partes más internas que luego se podrán repasar con cuchilla. Después de un minuto se aclara con agua y si aun sigue habiendo pelo, repetir la operación. Con la crema depilatoria, el pelo tarda más en salir que con cuchilla, por lo que es una buena alternativa.

La cera es otra forma que se utiliza mucho, la principal ventaja es que dura mucho más que los anteriores métodos pero es la más dolorosa y en según que tipo de pieles puede irritar bastante la piel.

Ya sea por estética o por higiene cada persona sea hombre o mujer tiene sus razones para depilarse la zona íntima. Y si por el contrario se opta por la no depilación también es una opción válida a considerar.

