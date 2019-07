La venta de carpas en festivales aumenta cada año según comprarcarpas Comunicae

jueves, 18 de julio de 2019, 15:48 h (CET) En verano las ciudades se llenan de festivales y muchas personas piensan en comprarse su propia carpa antes que alquilar una El verano implica festivales de música y a la vez múltiples carpas para que los asistentes estén protegidos por si hay algún tipo de lluvias y también para pasar las mañanas antes de prepararse para ir por la tarde a seguir con la fiesta. Por eso muchas de las personas que van a estos eventos se llevan la propia porque los festivales ponen a disposición a veces alguna más cara que las normales.

Tomorrowland albergó a casi medio millón de personas en el año pasado

Uno de los grandes eventos de los veranos son los festivales, y uno de los más importantes en el ámbito mundial es Tomorrowland el cual llega hasta su decimoquinta edición donde el año pasado casi logró albergar a medio millón de personas en los tres fines de semana disponibles. Este año no serán tres sino solo dos del 19-21 y del 26-28. En estos seis días pasaron artistas como The Chainsmokers, Martin Garrix y Alesso entre otros. También algunos años invitan a artistas conocidos fuera de la temática EDM, el año pasado fue Bad Bunny y este se podrá ver a J Balvin.

En el panorama nacional alguno de los que tienen más renombre son el FIB que lleva más de 20 años organizándose. Este 2019 contará con artistas como Lana del Rey, The 1975 o Vetusta Morla entre otros. En el sur español se encuentra el DreamBeach, un festival más ambientado a la música electrónica como Tomorrowland. Se podrá ver a Armin Van Bureen, Don Diablo o Steve Aoki. Pero el gran evento del verano es el Arenal Sound, el cual alberga a más de 300.000 personas durante cuatro días donde se puede encontrar todo tipo de música, desde Reggeaton con Farruko o rap con Ayax y Prok.

La compra de carpas una idea de futuro

Con los festivales llegan los problemas del tipo de carpas que puedes comprar. Mucha gente cuando compra su entrada entra el alquiler de una de ellas, pero los más experimentados llevan la suya ya que a la larga les suele salir más barato. El coste oscila entre los 35 euros hasta más de 1000, estás últimas son más para fiestas de pueblo o bodas. Uno de los empresarios de comprarcarpas hablaba sobre su venta en festivales: “muchos de nuestros clientes nos preguntan si son válidas para festivales y que resistencia pueden tener, está claro que cada vez se une más gente a comprar estos productos.”

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.