Ibiza acoge los Autorretratos de Willie Márquez Comunicae

miércoles, 17 de julio de 2019, 17:44 h (CET) La muestra está comprendida por 14 lienzos en los que el artista comparte su experiencia íntima del proceso de liberación de ideas y memorias, las cuales transmiten más una actitud que una imagen real El artista jerezano Willie Márquez inaugura esta tarde ‘Autorretratos’: su obra más personal realizada hasta la fecha en el Club Diario de Ibiza. En esta serie, Márquez, se desprende de la armonía habitual de la escritura en sus obras para regresar al goce íntimo de la pintura. Una muestra de autorretratos comprendida de 14 lienzos en los que el artista que, aunque no se ve autorretratado, comparte su experiencia íntima del proceso de liberación de ideas y memorias, las cuales transmiten más una actitud que una imagen real.

A través de este juego con la experiencia y la memoria, el artista intenta regresar a su paraíso perdido. De ahí que una vez más la escritura no tiene ningún mensaje, sino que, siguiendo el lenguaje tradicional del artista, ayudan a crear en esta serie una atmósfera romántica y clásica en términos de composición de la obra. Todo lo que emana es agradable y sencillo. Es más un acto de liberación de ideas y de sentimientos que una expulsión de ellas.

Durante el proceso de creación salen pequeñas manchas que parecen estáticas dentro del lienzo, pero luego a través de trazos de escritura, toques de color y carboncillo se generan puntos dinámicos y de tensión dentro de la obra. Márquez invita a verlo en sus obras y entrar en ese viaje de la memoria y experiencia.

Inauguración exposición

// Autorretratos de Willie Márquez

// Comisaria de la exposición Alejandra Navarro

// 17 de Julio a las 20:00 horas

// Club Diario de Ibiza

Acerca de Willie Márquez

Nació en el sur de España, Jerez de la Frontera y se traslada a la isla de Ibiza a sus 21 años donde aún reside. Cuenta con obra en el museo de Swarovski en Wattens, Austria, y en el Museo del Toro de Osborne en Puerto de Santa María, Cádiz, en cuya inauguración llevó a cabo una performance con el artista jerezano Tomasito. Destacan, entre otras colectivas e individuales, sus exposiciones en la feria internacional ARCO para la Galería “Carmen de la Calle”, Individual en el Palacio de Cristal en el Parque del Retiro, Torre Picasso de Madrid, Casa de América en la Plaza de Cibeles de Madrid, Edición Madrid. Galería Espacio Guides y la instalación permanente en la Galería Lío Malca en Ibiza. Mantiene exposición permanente en La Villa garden & design de Ibiza.

