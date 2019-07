Atos, líder en satisfacción del cliente según Eastern Management Group Comunicae

miércoles, 17 de julio de 2019, 17:20 h (CET) La cartera de productos de Unify obtuvo la calificación más alta en nueve de cada 10 mediciones, especialmente en entrega del producto y tecnología empleada, confiabilidad, herramientas de administración y asistencia al cliente El portfolio Unify de Atos se sitúa en las primeras posiciones en satisfacción del cliente según un estudio realizado por Eastern Management Group.

La encuesta, realizada entre 2.850 usuario de VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) clasificó a 17 proveedores en diez niveles de satisfacción del cliente, que incluyen tecnología y producto, experiencia de compra, confiabilidad, instalación, soporte, herramientas de administración, experiencia en el centro de contacto, valor, satisfacción general, y posibilidad de recomendar a un amigo.

La cartera de productos de Unify obtuvo la calificación más alta en nueve de cada 10 mediciones, especialmente en entrega del producto y tecnología empleada, confiabilidad, herramientas de administración y asistencia al cliente.

Atos trabaja con los socios de canal globales para comercializar y dar soporte en la venta de sus soluciones de comunicación y colaboración unificadas a las PYMEs. En este segmento del mercado y junto con su organización de servicios, Atos se posiciona como líder del sector al ofrecer soporte a sus clientes globales de grandes empresas. Entre ellos se incluye Siemens, que ha desplegado Circuit by Unify a un total de 350.000 empleados de todo el mundo.

"Los clientes son unos jueces exigentes, pero justos, saben lo que compran y los que esperan", señala John Malone, CEO de Eastern Management Group. "Atos ha desarrollado un canal que se sitúa como el mejor en su clase que da respaldo a una base de clientes de PYMEs muy consolidada, a la vez que sus servicios internos aportan experiencia a grandes empresas. Su buen hacer en ambos escenarios le permite lograr el primer puesto en múltiples mediciones de satisfacción al cliente."

"El canal es un enfoque clave para Atos, en particular para su cartera Unify y para el espacio de PYMEs, y creemos que esta encuesta valida el trabajo que hemos realizado para construir relaciones a largo plazo y asociaciones de trabajo sólidas", comenta Simon Skellon, Director de Ventas del portfolio Unify de Atos. "Además, la integración de Unify en el Grupo Atos ha generado importantes beneficios para nuestros clientes de comunicación y colaboración de grandes empresas, que ahora pueden beneficiarse del portfolio Unify."

Para tener más información sobre el Informe de Satisfacción del Cliente de los teléfonos VoIP de Eastern Management Group, pinchar aquí.

