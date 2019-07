Allianz Partners implementa One Company Culture Comunicae

miércoles, 17 de julio de 2019, 15:56 h (CET) Allianz Partners implementa One Company Culture: las nuevas prácticas que establecen una única cultura corporativa en todas sus unidades de negocio Las organizaciones globales se enfrentan hoy a numerosos retos y rápidos cambios que afectan también a su capital humano. La sociedad, la cultura y la tecnología están en continua transformación e impactan de manera notoria en el ámbito laboral. Todo ello hace que la cultura corporativa sea vital para el éxito de una organización.

En su continuo proceso de transformación y crecimiento, Allianz Partners, como compañía que opera en 76 mercados con amplia experiencia en los ramos de automoción, salud, seguros de viaje y asistencia, ha desarrollado desde Recursos Humanos, una serie de iniciativas para crear una innovadora cultura corporativa unificada: “One company Culture”.

Eliminar fronteras entre líneas de negocio, regiones y lenguas

Según profesionales de Recursos Humanos, los altos cargos de una compañía pueden desempeñar un rol fundamental como modelo de carrera corporativa. Una encuesta realizada en 2019, sostiene que las grandes organizaciones necesitan ser más transparentes en lo que respecta a su estrategia corporativa y el desarrollo de su liderazgo1. En esta línea, Allianz Partners ha creado el primer programa de excelencia ejecutiva, el Executive Excellence Program, para transformar las diferencias en oportunidades y alinear a todos los altos cargos en torno a una misma visión compartida de la estrategia de la compañía.

Por este programa, que consta de una semana presencial, han pasado ya 460 altos cargos desde 2018.

Cada sesión cuenta con 30 participantes provenientes de todo el mundo y está liderada por un miembro del equipo directivo que presenta la estrategia, la visión y los objetivos corporativos. A continuación, le siguen sesiones participativas en las que todos los integrantes comparten sus conocimientos sobre la industria y sus respectivos mercados e identifican las mejores vías para hacer frente a los desafíos que se plantean, al tiempo que desarrollan juntos las oportunidades.

Por ultimo, también se les invita a participar en varias actividades de grupo, entre ellas, un juego de escape digital de 2 horas, el Digital Escape Game para reforzar su conocimiento sobre la compañía y sus habilidades digitales.

Intercambio y seguimiento del desarrollo global

El Executive Excellence Program también permite a los participantes realizar un intercambio con otro miembro de la organización que haya integrado la misma sesión presencial y que ostente otra función en otra unidad de negocio. Durante una semana, los participantes pueden experimentar en primera persona las responsabilidades de su contraparte, conocer mejor otros departamentos, incrementar su creatividad y obtener una perspectiva global de la compañía.

Desde que comenzó el Programa, más de 300 cargos han realizado ya el intercambio.

Para Mónica Ostariz Pérez, Responsable de Underwriting en Allianz Partners España “El intercambio es una experiencia única que nos permite poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la semana presencial del Executive Excellence Program. Da un sentido de continuidad al enorme esfuerzo que se hace por incrementar la colaboración entre departamentos y regiones. Nos ayuda a entender cómo puede contribuir cada uno de nosotros y su departamento en el negocio y cómo podemos mejorar las sinergias para no ver cada puesto y equipo como silos.”

“Somos líderes en un mercado muy competitivo por lo que debemos mejorar continuamente nuestros procesos organizacionales y promocionar una cultura corporativa común si queremos seguir siendo socios ágiles, innovadores y eficaces para nuestros clientes. El Executive Excellence Program además de ayudar a reforzar los conocimientos sobre la compañía, la industria y otros mercados, también empodera y motiva a los participantes para convertirse en mejores líderes, diligentes y colaboradores. Es una parte fundamental de la construcción de una cultura única con One Company Culture” afirma Claudia Reichmuth, Directora de Recursos Humanos y Gestión del Cambio en Allianz Partners Group.

Tras el éxito cosechado durante la primera fase, el Executive Excellence Program se ha extendido a otras partes de la organización y se ha rediseñado para aplicarlo a los departamentos de ventas, actuarial, marketing y operaciones e incrementar así la efectividad a través de una fluida colaboración entre departamentos y para optimizar la experiencia de cliente en las 4 líneas de negocio. En total, nueve sesiones han tenido lugar ya en lo que va de año.

Sobre Allianz Partners

Dedicado a proveer asistencia y protección global, Allianz Partners es el líder B2B2C en asistencia y seguros en áreas de experiencia como: asistencia global, salud y vida internacional, seguros globales en automoción y viajes. Estas soluciones, una combinación única de seguros, servicio y tecnología, están disponibles para socios o a través de canales directos y digitales bajo tres marcas reconocidas: Allianz Assistance, Allianz Care y Allianz Automotive.

Esta familia global emplea a más de 19.000 trabajadores presentes en 78 países, habla 70 idiomas y gestiona 54 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y trabajadores en todos los continentes.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-assistance.es

Contactos de prensa Allianz Partners España

Irene Gallego + 650 41 02 08 irene.gallego@allianz.com

Luz Alvarez Espiga +34 91 048 12 96 luz.alvarez@allianz.com

