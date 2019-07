El Circuito Tormenta llega a TLP Tenerife y Gamepolis en una semana clave para el torneo

Del 17 al 19 de julio tendrá lugar la parada de categoría Barón en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. La Tormenta se trasladará al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, del 19 al 21 de julio, para la cuarta parada de categoría Barón de la temporada. El 7 de julio, Kawaii Kiwis venció en Dreamhack Valencia y se llevó 700 puntos de Tormenta que le meten en la pelea por los primeros puestos de la clasificación La segunda temporada del Circuito Tormenta, presentado por Intel y Omen by HP, ha llegado a su momento más importante. Julio era un mes marcado en el calendario para los equipos participantes en el campeonato, con un total de 4 paradas de categoría Barón: Dreamhack Valencia, TLP Tenerife, Gamepolis y Euskal Encounter.

Esta semana se disputan dos de ellas, TLP Tenerife y Gamepolis, por lo que la exigencia para los equipos es máxima si quieren sumar la mayor cantidad de puntos en la clasificación. Además, habrá importantes premios en metálico.

La primera será TLP Tenerife, que tendrá lugar del 17 al 19 de julio. El primer día, se disputará una competición BYOC (Bring your own computer, que en español significa trae tu propio ordenador) de la que saldrán tres equipos clasificados para la fase final de Island of Legends, la competición oficial de League of Legends de TLP Tenerife.

El 18 de julio tendrán lugar las semifinales, mientras que el 19 se disputará el tercer y cuarto puesto y se coronará un campeón en la gran final. La parada repartirá los siguientes premios:

Primer puesto: 1.500€ + 700 puntos del CT

Segundo puesto: 750€ + 550 puntos del CT

Tercer puesto: 450€ + 450 puntos del CT

Cuarto puesto: 300€ + 380 puntos del CT.

4º-8º puesto del clasificatorio LAN: 250 puntos del CT.

9º-16º puesto del clasificatorio LAN: 125 puntos del CT.

17º-32º puesto del clasificatorio LAN: 65 puntos del CT.

Para cerrar la semana, el Circuito Tormenta viajará a Málaga para vibrar con la parada de Gamepolis. El Palacio de Ferias y Congresos de la Costa del Sol reunirá a un total de 32 equipos que competirán en un formato novedoso en el Circuito; del 19 al 21 de julio, se llevará a cabo un cuadro de eliminatorias simples al mejor de tres partidas (Bo3). Los conjuntos lucharán por los siguientes premios:

Primer puesto: 2.000€ + 700 puntos del CT

Segundo puesto: 1.000€ + 550 puntos del CT

Tercer puesto: 500€ + 450 puntos del CT

Cuarto puesto: 380 puntos del CT.

5º-8º puesto: 250 puntos del CT.

9º-16º puesto: 125 puntos del CT.

17º-32º puesto: 65 puntos del CT.

El Circuito tormenta viene de una intensa y exigente parada en Dreamhack Valencia, donde Kawaii Kiwis consiguió proclamarse campeón tras vencer en la final de Dreamcup a Arena Quesito. De esta forma, lograron su primer título de la temporada que les sirve para acercarse a los puestos de cabeza del torneo.

Esta es la clasificación actual del Circuito Tormenta:

1. S2V Esports Academy 1325

2. Arena Quesito 1315

3. Stormbringers 1010

4. Killabeez Esports 980

5. Kawaii Kiwis 845

6. Vodafone Giants Academy 785

7. Pushing Gaming 680

8. Europe Saviors Club 640

