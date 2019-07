La reputación y los datos sensibles: daños críticos de un ciberataque Comunicae

miércoles, 17 de julio de 2019, 13:13 h (CET) Las grandes y pequeñas empresas se han convertido en el objetivo de ataques informáticos. La inversión en ciberseguridad o seguridad informática se hace imprescindible. Hasten Group ofrece soluciones digitales profesionales en materia de seguridad informática para hacer frente a las amenazas y consecuencias de los ciberataques Tras la irrupción de las nuevas tecnologías y del proceso de transformación digital, la seguridad informática y la ciberseguridad se han convertido en temas trascendentales en los consejos de administración de las empresas. Cualquier organización, grande o pequeña, está expuesta al riesgo permanente y a la amenaza continua de ser víctima de un ataque. Los medios de comunicación se hacen eco, con relativa frecuencia, de cómo criminales cibernéticos, hackers, y competidores aprovechan las debilidades tecnológicas y las vulneran poniendo en entredicho la seguridad de las empresas y acarreándole numerosas perdidas tangibles e intangibles.

Hasta hace poco la seguridad informática era una cuestión trivial en las empresas, a la que no habían prestado suficiente atención ni inversión. En general, muchas empresas reconocen su pasividad, incapacidad e indefensa ante posibles ataques o amenazas. La seguridad informática ha de entenderse como imprescindible en las empresas, necesita dejar de percibirse como gasto y pasar a ser considerada como una inversión necesaria desempeñada por profesionales.“Es necesario que las empresas dejen de entender la ciberseguridad como un asunto exclusivo de su director de informática y lo aborden a modo de estrategia integral que abarque todas las áreas y niveles de las compañías”, señala Fausto Bastardes, CEO de Hasten Group.

Los ataques informáticos ocasionan graves consecuencias en las empresas:pérdidas económicas, fuga de datos, pérdida de información sensible y daño a la marca y a la reputación. Es este último, el mayor riesgo. Los principales riesgos a los que se enfrenta una empresa tras un ciberataque son los siguientes:

Pérdida de información y datos, estos ataques están pensados para robar información sensible o protegida, investigaciones, estrategias empresariales o información financiera.

Grandes desembolsos económicos desde dos puntos de vistas, el primero la extorsión por los ciberatacantes y, el segundo, por la reparación y limpieza de las infraestructuras afectadas.

El impacto por mala reputación, afecta a la pérdida de confianza y de clientes. La credibilidad ante los clientes es lo que más preocupas a las empresas.

Cambios en los modelos de negocio debido a la interrupción de las operaciones, pérdida de información confidencial, e impacto negativo en la calidad de los productos entre otras cuestiones. Hasten Group plantea soluciones de seguridad integral o ciberseguridad para los sistemas y comunicaciones de las empresas que van más allá del asesoramiento y mantenimiento. Son conscientes, explica su CEO, del protagonismo de los sistemas de información en las empresas y en los procesos de negocios; las amenazas y riesgos cambian y aparecen otros nuevas vulnerabilidades y brechas de seguridad. Contratar los servicios de seguridad informática profesionales es inversión rentable que permite a las empresas trabajar con normalidad sin temor a que sus informaciones, datos o tecnología sea robada, alterada o perdida, lo que le supondría un enorme gasto económico. En materia de seguridad informática, como dice el refrán: más vale prevenir que curar.

El Servicio Integral de seguridad informática para los sistemas y comunicaciones de las empresas ofrecido por Hasten Group incluye: Consultoría previa de sus sistemas y comunicaciones; suministro, instalación y puesta en producción de un Firewall de nueva generación, que refuerza la Seguridad Perimetral de sus Redes y Sistemas; Test de Intrusión desde el exterior a su red y Sistemas de Información o Hacking Ético; protección de sus equipos de usuario y Monitorización Remota.

Hasten Group: Consultora española, que nace en 2015, fruto de la fusión por absorción de dos empresas tecnológicas que reunían más 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones móviles y web, con el objetivo de consolidarse como proveedor de confianza de servicios tecnológicos para empresas. Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales. Ha participado en más 60 proyectos desarrollando su actividad en diferentes sectores: finanzas, telecomunicaciones, utilities, administración pública, sanidad, energía, formación o turismo. Está homologada por las más importantes multinacionales tecnológicas y financieras y representa un nuevo concepto en la búsqueda de la “especialización integrada” apostando por la eficiencia en profesionalización y gestión. https://www.grupohasten.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.