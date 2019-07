Chabaneix Abogados, premiada por los Global Law Experts 2019

La edición 2019 de Premios Anuales Global Law Experts ha sido la encargada de reconocer el excelentísimo trabajo del bufete Chabaneix Abogados, premiandolo como ‘‘Criminal Law Firm of the Year in Spain – 2019’’ (Firma del año 2019 de Derecho Penal en España).



De esta forma, se reconoce la intensa labor que Luis Chabaneix, abogado penalista y fundador del despacho, viene ejerciendo desde el año 2006 junto a su equipo.



Chabaneix está compuesta por un grupo de abogados penalistas dedicados a todo tipo de delitos. Entre sus especialidades están los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, extradición, delitos de insolvencia punible, delitos contra la Administración Pública, apropiación indebida, delitos societarios y en empresas, tráfico de drogas, corrupción y delitos de falsedad.



También se dedican plenamente a otro tipo de infracciones penales, como los delitos contra el medio ambiente, propiedad industrial e intelectual, delitos informáticos, y todo lo referente con los derechos de ciudadanos extranjeros y los derechos de trabajadores.



Chabaneix Abogados, sinónimo de éxito Chabaneix Abogados cuenta con un buen número de casos exitosos a sus espaldas. Algunos de los ejemplos más característicos son el caso de extradición a Venezuela de un joven opositor al régimen de Nicolás Maduro; el caso de extradición de Komi Koutché, ex Ministro de Economía y Finanzas de la República de Benín, o la macro causa de estafa a través de clínicas odontológicas conocida como Operación Apolonia o ‘‘caso iDental’’



El despacho fundado en 2006 por Luis Chabaneix, se encarga además de la interposición de recursos en determinados procedimientos penales.



Algunos ejemplos destacados son los de solicitud de libertad provisional mientras se decreta la causa para todos aquellas personas a las que se le haya decretado prisión provisional; libertad condicional o ‘‘cuarto grado’’ para cumplir el resto de la pena en libertad; permisos de salida o excarcelación temporal de presos, el paso previo a la libertad condicional para que el preso pueda retomar de una manera progresiva el contacto con la sociedad; tercer grado, con posibilidad de libertad siempre y cuando 8 de las 24 horas el preso las pase en prisión, o régimen de visitas y formas de comunicación con el preso.



Desde hace más de 10 años, el Despacho Chabaneix se ha venido encargando de resolver asuntos estrictamente penales, convirtiéndolos en uno de los especialistas del sector. La experiencia del equipo va desde delitos relacionados con el llamado ‘‘Derecho penal clásico’’ (homicidios y asesinatos, tráfico de drogas, lesiones, robo y hurto, amenazas y coacciones…) hasta los conocidos como Delitos Económicos (fraude fiscal, estafa, blanqueo de capitales, delitos societarios, apropiación indebida, etc.)



Cuenta con una amplísima experiencia, no solamente avalada por profesionales del sector y por exitosos casos de renombre, si no también por su plena dedicación a todo lo relacionado con el Derecho Penitenciario, encargados de defender los derechos de los presos y gestionando todos los trámites relacionados con su entrada, estancia y salida de prisión (libertad condicional, tercer grado, permisos e incluso la nulidad del proceso penal).



Situado en el centro de Madrid, Chabaneix Abogados nos garantiza una atención dedicada y personalizada a las necesidades del cliente, aportándonos toda la información necesaria y constantemente actualizada relacionada con nuestro asunto concreto, estando además, siempre disponibles para resolver cualquiera de nuestras dudas.