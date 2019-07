Los expertos de Gemodiam explican ‘por qué los diamantes son tan caros’ Comunicae

miércoles, 17 de julio de 2019, 08:08 h (CET) No hay nada más hermoso que un brillante diamante, especialmente cuando se usa para crear una pieza de joyería impresionante. Sin embargo, esta belleza a menudo tiene un coste que puede parecer desorbitado. Hoy, los expertos de Gemodiam explican por qué el precio de los diamantes es tan elevado "Hay varios factores diferentes que hacen subir el precio de los diamantes, incluyendo rareza, dificultades mineras y durabilidad. En general, los diamantes estándar no son increíblemente raros. Pero los diamantes de alta calidad que se utilizan en el mundo de la joyería son ciertamente muy raros. Se estima que solo el 30% de los diamantes que se extraen en todo el mundo tienen calidad de gema. La rareza de estos diamantes los hace más valiosos, que es una de las razones por las que son caros", explican los profesionales de Gemodiam.

Los diamantes se crean de forma natural en el ambiente cálido y de alta presión que se encuentra a cierta profundidad de la superficie de la Tierra. Extraer estos diamantes no es fácil. La minería implica el uso de maquinaria pesada, palas hidráulicas, camiones y otros equipos costosos que son difíciles de operar. Este equipo se utiliza para transportar el mineral a la superficie, donde finalmente se extraen los diamantes.

"Después de extraer un diamante, un cortador de diamantes debe darle forma y pulirlo para asegurarse de que esté listo para la venta. La extracción, el corte y el pulido de diamantes es un proceso desafiante y que requiere mucha mano de obra. La complejidad de este proceso, sin duda, aumenta el precio de los diamantes", comentan.

El diamante está clasificado como un 10 en la escala de dureza de Mohs, que se utiliza para medir la resistencia y la durabilidad de una piedra preciosa. Esta puntuación tan alta indica que el diamante es uno de los minerales más duros del mundo. Es casi imposible rayar la superficie de un diamante, y también es bastante difícil romperlo o agrietarlo.

"Esta increíble durabilidad es una de las muchas características que distingue a un diamante de otras gemas. También, por descontado, es uno de los factores que aumenta el precio de un diamante. Los diamantes duran mucho más que otras gemas más delicadas, por lo que son más valiosos", afirman.

No hay duda de que los diamantes son caros, pero algunos son mucho más asequibles que otros. Cada diamante es único, más aún cuando un joyero lo manipula hasta dejarlo brillante, reluciente y con una forma perfecta. "Tampoco hay que creer que cualquier diamante escapa a nuestro bolsillo solo porque las gemas más raras y valiosas son mucho más costosas de lo que nos podríamos permitir. Hay diamantes más y menos caros, todo depende de nuestro presupuesto disponible", concluyen.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.