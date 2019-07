TALK IDIOMAS Y EXPERIENCIAS, 10 consejos para aprovechar al máximo aprender inglés en el extranjero

Pocas experiencias ofrecen tantas oportunidades de aprendizaje como pasar tiempo en el extranjero. Sin embargo, si se cierran los ojos y se verá como esas semanas y meses desaparecen como la arena a través de un tamiz Es importante antes de comenzar una aventura cargada de experiencias como es la de residir por un tiempo fuera de España disponer de un plan para aprovechar al máximo todo lo que se plantea por delante cuando un joven o adulto se traslada a Inglaterra o Estados Unidos para aprender inglés en el extranjero. ¿Un plan mucho mejor? Sumergirse y controlar el tiempo en el extranjero con estas diez maneras de sacar el máximo provecho del viaje para aprender inglés en el extranjero, diez consejos para estudiar inglés y aprovechar el viaje.

Organizarse antes de partir

Dejar el papeleo para el último minuto equivale a grandes dolores de cabeza! Antes de partir, hay que preguntar al asesor de estudios en el extranjero qué es lo que se requiere en la etapa de preparación. Cosas importantes a considerar incluyen seguro médico, planificación de presupuesto, arreglos de hospedaje, clima, y recogida en el aeropuerto.

Fijarse metas para uno mismo

Ya sea que se desee dominar el idioma inglés en el extranjero, sumergirse en una nueva especialidad o trabajar en hostelería para conseguir el título deseado, no solo se trata tan solo de tener como objetivo "estudiar inglés en el extranjero". Esto no quiere decir que pueda uno divertirte en el extranjero - sin duda, habrá un montón de ocasiones -, pero es importante recordar que el programa es, sobre todo, una oportunidad para obtener importantes habilidades que servirán en la futura carrera.

Sumergirse en la cultura local

Aparte de conocer algo del idioma local, los estudiantes que han tenido éxito en sus estudios en el extranjero absorben todo lo que pueden sobre su cultura, que pronto será adoptada, antes de subir al avión. Encontrar libros, películas, comida y música que inspiren. Investigar a los escritores, cantantes, atletas o actores prominentes de la cultura británica o norteamericana e investigar sobre la actualidad y los acontecimientos actuales de Inglaterra o EE.UU. De esa manera, ya se puede sentir como si tuviera una conexión con el nuevo hogar, además de estar bien versado en algunos temas de conversación, esta es la mejor manera de entrar por la puerta grande para sumergirse en el idoma inglés y su cultura.

Mantener la mente abierta

Este consejo se da a menudo - y por una buena razón: ¡es esencial! Es importante no llegar al país de adopción con la cabeza llena de estereotipos. En cambio, abrir los ojos, relájarse y respirar en la cultura - probablemente se verá que muchas de las suposiciones sobre la vida en el extranjero eran incorrectas. Resistir la tentación de pensar o decir: "Bueno, en mi país hacemos las cosas de manera diferente", pero en su lugar, seguir el ejemplo.

Seguir las indicaciones de la gente de la zonaCuando no se esté seguro de cómo comportarse en una nueva situación, es importante mirar alrededor: Los lugareños son los mejores guías! Cuando se llega por primera vez, es una buena idea preguntar a la familia anfitriona o a los profesores sobre las costumbres de la cultura y las reglas tácitas, y definitivamente continuar haciéndolo durante la estancia.

Aprender cosas nuevas

Claro, puede que se haya ido a Londres a hacer un semestre en inglés o que se haya viajado a California para mejorar el inglés, pero no hay que bloquear otras experiencias. Tal vez inviten a bailar salsa, a clases de cocina tradicional o a una realizar una caminata en un parque nacional de fama mundial. Al decir sí a tantas experiencias nuevas como se pueda, se llevará a casa un arsenal de habilidades diferentes que nunca se había imaginado.

Lidiar con una (posible) añoranza por la casa

Esconder o ignorar estos sentimientos sólo los empeorará. En su lugar, evitar los episodios de nostalgia manteniendo un contacto regular con la familia y amigos. Llamar, escribir, chatear y escribir en el blog para entrar en el mundo familiar y compartir lo que hay de nuevo en este viaje. Pero no olvidar a los nuevos amigos y al nuevo entorno - hay mucho que descubrir, y mantenerse ocupado es una buena manera de hacer frente a la nostalgia. Además: Perder la comodidad del hogar no suele durar para siempre y más tarde,puede ser que al final se sienta nostalgia por el país de adopción.

Cuidado con el bolsillo

Por muy tentador que sea, resistir la tentación inicial de gastar el medido presupuesto en magníficas baratijas, comidas y artesanías tradicionales es muy importante. Hay que recordar, que se permanecerá en el “nuevo hogar” varios meses y los euros deben durar. Para mantener un presupuesto razonable, usar este tiempo para aprender cómo comen y compran los lugareños. Evitar pagar más por los servicios y el transporte preguntando a profesores o a la familia anfitriona cuáles son los precios locales. ¿El mejor consejo? Si las condiciones de la VISA lo permiten, buscar un trabajo de tiempo parcial. No sólo aumentará los ingresos, sino que las habilidades lingüísticas se cuadruplicarán!

Ampliar el círculo social

Después de la clase, no hay que correr directamente hacia los otros estudiantes españoles que estudian también inglés en el extranjero, sino que hay que realizar un esfuerzo para hacer nuevas amistades en los lugares de ocio locales. Tener al menos un amigo local abrirá las puertas, lo que no sólo significa una mejor comprensión de la cultura que has adoptado, sino que también puede conducir a invitaciones a eventos especiales, juegos deportivos y festivales típicos.

Estudiar la gramática del idioma

No hay que perder de vista por qué se está en el extranjero en primer lugar. Habrá momentos en los que la carga de trabajo sea alta, se sentirá nostalgia, o simplemente no se quiera estudiar en absoluto: ¡pero hay que ser fuertes bajar la cabeza y sumergirse de lleno! Aunque parezca un cliché, esta experiencia en el extranjero es realmente una oportunidad única en la vida y si se aprovecha el tiempo, se disfrutará de los beneficios durante años.