PLP Protección Legal del Paciente explica como actuar y solicitar una reclamación ante un accidente

Si se ha sufrido un accidente de tráfico y se cree que se debe a un defecto o a un mal mantenimiento, no se debe excluir el derecho a una indemnización, siempre con el asesoramiento de abogados especializados en accidentes Es muy importante conocer el procedimiento en caso de accidente automovilístico o accidente en la acera. A menudo, debido a que esta información no está disponible, las personas que han sufrido daños debido al mal mantenimiento de las carreteras pierden su derecho a recibir una indemnización, es por esto importante saber como actuar desde un punto de vista legal para disponer de la documentación necesaria que permita a abohados expertos en reclamación por responsabilidad civil de accidentes.

Pedir ayuda y buscar testigos

Cuando se es consciente de que se está sufriendo algún tipo de lesión (a menos que sea grave y se necesite atención médica urgente) y que esto se debe a las malas condiciones del transporte público, se debe pedir ayuda.

Es decir, pedirle a alguien cercano a quien ha sufrido el accidente, que se ha caído y, si es posible, pedirle alguna información de contacto para que pueda testificar como testigo. Esto aumenta la credibilidad y el valor del testimonio en el caso cuando se llegue a ese punto.

También, y especialmente si las personas que en ese momento están ayudando no han presenciado el accidente, es necesario realizar fotografías del estado de la carretera. También servirán como prueba para que puedan actuar abogados especializados en protección del paciente.

Llamar a la policía

La policía responsable en estos casos es la policía local, a la que se debe notificar en caso de accidente en la vía pública. La persona accidentada será responsable de redactar un certificado de lo sucedido, para que todo esté perfectamente documentado.

El certificado contiene, entre otras cosas, la consecuencia directa del accidente (la lesión) y la posible causa (el daño). Esta es, sin duda, la clave para acceder a la compensación.

Pedir una ambulancia o ir a un centro médico

Siempre dependiendo de la gravedad de las lesiones, la reputación de una ambulancia ayudará al profesional de la salud a reportar las lesiones que se han sufrido y que no se agravarán con el tiempo. Sin embargo, si el daño sufrido no justifica una ambulancia, no se debe excluir la posibilidad de visitar un hospital.

A menudo, a causa de la prisa o porque todo está bien, la persona accidentada ha decidido continuar su viaje sin más demora. Pero a menudo ocurre que, a medida que pasan las horas, el dolor se hace más intenso y la lesión es más evidente.

En ese caso, incluso si la persona que ha sufrido el accidente va al médico más tarde, es muy probable que no se pueda probar la relación causal, porque han pasado horas desde el accidente. Y en estos casos, la pérdida del derecho a la indemnización es común.

Conservar todos los documentos

También se suele olvidar esto cuando se sufre un accidente en la vía pública debido a una caída, una colisión o un accidente. No se tiene en cuenta el hecho de que será muy útil proporcionar documentación que demuestre los gastos derivados del accidente si se quiere tener acceso a futuras indemnizaciones.

Estos gastos pueden variar. Por ejemplo, se puede haber tenido que tomar un taxi al hospital. O se recetaron varios medicamentos o se tuvo que comprar muletas o una silla de ruedas. O ha sido necesario de sesiones de fisioterapia, por ejemplo, para recuperarse de un esguince sufrido. En todos estos casos, se deben guardar todos los recibos.

Solicitar asistencia legal

Por supuesto, si se desea garantizar que los derechos sean siempre reconocidos, es mejor consultar a un abogado, y si el abogado de derecho sanitario especializado en este tipo de casos, tanto mejor. Ayudará a preparar un posible caso legal y a vincular los hechos, de modo que la responsabilidad de la administración sea absolutamente clara.

¿Qué compensación se obtiene?

Como se ha descrito, hay una serie de factores que pueden variar el grado de responsabilidad de la administración si alguien sufre un accidente de tráfico. Algunos de estos factores son:

La ubicación y el volumen de tráfico en el área donde ocurrió el accidente.

El tamaño o la visibilidad de los daños que debe causar el choque.

La naturaleza de la lesión, el área afectada y el tiempo transcurrido entre el momento del accidente y la visita a la instalación médica. Por lo tanto, la gama de compensaciones recibidas a este respecto es muy amplia y dependerá de las circunstancias particulares.