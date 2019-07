Huevos azules al alcance de todos gracias a Gallina Araucanas Comunicae

martes, 16 de julio de 2019, 13:12 h (CET) Gallina Araucanas ha abierto un nuevo portal online donde todos aquellos que quieran hacerse con sus gallinas araucanas o huevos azules Los huevos azules existen y no son producto de ningún experimento, estos huevos los ponen las gallinas araucanas, también llamadas gallinas mapuche, cuyo origen se desplaza hasta Chile y el siglo XX.

Hasta el momento, la existencia de estos huevos parecía más una leyenda, ya que pocas personas los habían visto en realidad. Pero gracias a Gallinas Araucanas, estos huevos azules y las propias gallinas de los huevos azules están al alcance de todos. Debido a que la empresa ha dispuesto un nuevo portal en Internet donde cualquiera puede comprar a muy buen precio huevos de este característico color, así como las propias gallinas, entre un sinfín más de productos y animales, como: pollitos, pollos, gallinas de otras razas, productos de cinegetica, comederos, bebederos, accesorios y mucho más para aquellos que quieran empezar su camino en el cuidado o crianza de estás aves.

Estos huevos, no solo se diferencian por su color sino que además también poseen cualidades nutritivas algo diferentes a los huevos tradicionales. Por ejemplo, concentran una mayor cantidad de carotenos, algo que repercute en el propio color de la yema de estos huevos que es más dorada que las demás. El nivel de proteínas que pueden aportar estos huevos también puede llegar a ser algo más alto y una última característica a destacar pero no menos importante, es que los huevos azules pueden durar más tiempo en buenas condiciones que los huevos morenos típicos.

En definitiva, los huevos azules ya no son ningún misterio y están al alcance de cualquier bolsillo, para todos aquellos que quieran comprar gallinas araucanas o los propios huevos por separado, a muy buen precio y con unas de las mejores garantías del mercado.

