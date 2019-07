El libro ‘17+85 españoles geniales’ supera el 100% del objetivo de la campaña de micromecenazgo Comunicae

martes, 16 de julio de 2019, 12:52 h (CET) La campaña ha sobrepasado el objetivo establecido para publicar esta obra en la que se recoge la historia de 51 hombres y 51 mujeres con los que se busca crear referentes entre los más pequeños. Debido a la buena acogida de la campaña, desde Proyecto 1785 amplían la campaña hasta el 20 de julio y plantean un nuevo reto: lograr recaudar 12.000 euros El libro ‘17+85 españoles geniales’ ya es una realidad al haber logrado recaudar los 9.000 euros establecidos como objetivo por Proyecto 1785, promotores y coordinadores de la obra. En La campaña han participado más de 300 mecenas, quienes han conseguido reunir ya más de 10.000€. Cada participación les reserva a cada uno de ellos el derecho a recibir al menos una de las primeras ediciones del libro y a incluir el nombre del “pequeño” destinatario del libro en el listado de “Pequeños grandes españoles geniales que alcanzarán sus sueños” que contendrá.

‘17+85 españoles geniales’ es un libro ilustrado para niños que muestra 102 historias reales contadas en primera persona de personajes españoles que han sido decisivos a lo largo de la historia de la humanidad. Entre los protagonistas de la obra se encuentran Picasso, Margarita Salas, Clara Campoamor o Leonardo Torres Quevedo. En total contiene la historia de 51 hombres y 51 mujeres con todo tipo de perfiles profesionales desde deportistas a científicos, exploradores o escritores con los que se busca crear referentes entre los más pequeños y servirles de inspiración, hacerles saber en su propio lenguaje que es posible conquistar lo que se propongan.

Ahora, al haber conseguido los fondos necesarios para financiar el libro, comenzará su proceso de producción y todos aquellos que han participado en la campaña de micromecenazgo lo recibirán a partir de noviembre. En ese momento pasará a estar disponible también en las tiendas coincidiendo con el inicio de la época de fiestas navideñas, lo que convertirá a ‘17+85 españoles geniales’ en el regalo perfecto para realizar a los más pequeños de la casa, ya que fomenta la lectura y les proporciona referentes a los que aspirar en su futuro.

José María Moya, autor de la idea original, coordinador del libro e impulsor de 1785, ha asegurado que “estamos muy contentos de haber superado el objetivo planteado para poder realizar el libro, sabíamos que no iba a ser fácil, pero gracias a la gran acogida del proyecto hemos decidido plantear un nuevo objetivo de 12.000 euros para no dejar de soñar, igual que los protagonistas de nuestro libro”.

Dada la gran acogida que ha tenido entre el público, se ha decidido ampliar el plazo hasta el 20 de julio y plantear un nuevo reto de 12.000 euros con los que se podrán añadir 8 páginas al libro, incluir tapas duras de alta calidad y enviar marcapáginas en cada uno de los pedidos. Aquellos que se animen a colaborar, pueden hacerlo a través de la plataforma de crowdfunding Verkami, en este link: https://www.verkami.com/projects/23833-1785-espanoles-geniales

