Adratek explica todo lo que se necesita conocer sobre la energía solar

martes, 16 de julio de 2019, 11:16 h (CET) Todo lo que necesita conocer sobre la energía solar La energía de origen solar es cada vez más asequible y más fácil de generar que nunca. Atrás quedaron los días en los que la mayor parte del dinero se destinaba a la protección del medio ambiente y no a la generación de alternativas de generación de energía basada en las energías renovables Gracias a sus diseños modernos y elegantes y a su sofisticada tecnología, la energía solar puede integrarse perfectamente en muchos aspectos de la vida. No sólo puede ahorrar dinero, sino que también puede ayudar a salvar el planeta al mismo tiempo a través de la instalación de paneles solares en comunidades de vecinos y viviendas o la instalación de paneles solares en la industria.

Más sobre la energía solar y cómo puede subirse a esta creciente tendencia

¿Qué es la energía solar?La energía solar (también conocida como radiación solar) es la energía del sol en forma de calor y luz. No sólo sostiene la vida en la tierra tal como se conoce, sino que también impulsa el clima del planeta (sistemas meteorológicos) y produce energía renovable.

Esta energía se genera cuando la luz solar se convierte en electricidad. En algunos casos, también puede convertirse en energía térmica o mecánica. Las tecnologías utilizadas para lograr esta conversión incluyen la fotovoltaica (FV) para una conversión directa, la energía solar concentrada para una conversión indirecta, o una combinación de ambas.

Las conversiones indirectas implican enfocar (estrechar) una gran área de luz solar en un pequeño haz. Los sistemas de energía solar concentrada utilizan lentes, espejos y sistemas de seguimiento para lograr esto. Una aplicación común que se nota a través de los paneles solares. Es importante aumentar el conocimiento para todos los consumidores sobre los paneles solares, incluyendo cómo se crean, y cuánta energía generan, cuánto cuestan, y cómo conseguir uno para el propio hogar. Próximamente se publicará.

Datos sobre la energía solar

He aquí algunos hechos esclarecedores sobre la energía solar y la energía solar:

La energía solar es la fuente de energía renovable más abundante y limpia disponible. La tecnología moderna de hoy en día aprovecha la energía solar para muchos usos, incluyendo la generación de electricidad y el calentamiento de agua para uso doméstico y comercial.

Cada hora el sol irradia más que suficiente energía para satisfacer las necesidades energéticas del mundo durante un año entero; sin embargo, la tecnología solar hasta ahora (en parte debido a su lenta adopción) produce menos de una décima parte del uno por ciento del suministro mundial de energía.

España ocupa el puesto 24 entre los países más atractivos para invertir en energías renovables. China se encuentra a la cabeza en producción de energía renovable, la India está perdiendo su fuelle y cayendo del segundo al cuarto lugar, y los Estados Unidos están subiendo al segundo lugar. Alemania vuelve a estar entre los tres primeros, mientras que otros mercados europeos como Francia, el Reino Unido, los Países Bajos y Dinamarca ocupan el primer lugar.

La energía solar ayuda a completar el ciclo natural del agua de la Tierra. La tierra, los océanos y la atmósfera absorben la radiación solar. A medida que las temperaturas aumentan, el aire caliente se eleva de los océanos causando convección. Cuando este aire caliente se eleva a mayores altitudes, se forman nubes que devuelven el agua de lluvia a la tierra.

Las plantas verdes convierten la energía solar en energía química a través del proceso de fotosíntesis. Este proceso crea la biomasa que contiene combustibles fósiles.

El futuro de la energía solar

¿Es posible imaginar un mundo que siguiera usando lámparas de gas y confiando en las estufas de leña tradicionales como hornos?

Ya casi nadie las utiliza debido a la invención de la bombilla y al rápido crecimiento de la electricidad en el último siglo. Lo mismo puede ocurrir con la energía solar, ya que se están invirtiendo billones de dólares en la expansión de la industria para hacerla más accesible y asequible.

A pesar de la creciente preocupación de que la actual administración Europea no ven un futuro claro para la energía limpia y renovable, el hecho es que la energía solar ya es tan barata como el carbón en España y otros países. Por lo tanto, mientras esté disponible y sea valioso, y se pueda disponer de ayudas y subvenciones en energía solar, el sector privado continuará poniendo su dinero detrás de las tecnologías solares a pesar de la falta de apoyo claro del gobierno. Por esa razón, el informe de Bloomberg de junio de 2017 pronostica que para el año 2040 habrá 3 billones de dólares invertidos en energía solar en el mundo. Es sólo cuestión de tiempo que las energías contaminantes como el carbón y el petróleo sean cosa del pasado.

Pensado de esta manera, mientras el sol brille, se dispondrá de energía solar, una tendencia en consumo energético ya imparable en la vida de todas las personas.

