Lead Supply A/S, empresa líder en el sector de comparación de préstamos online, lanza LoanScouter Comunicae

martes, 16 de julio de 2019, 07:00 h (CET) Los consumidores en Europa podrán desde hoy comparar productos financieros gracias a LoanScouter, el nuevo servicio de comparación de productos financieros. Además, guiará a todos los consumidores hacia el préstamos que más le beneficie en tan solo unos clics LoanScouter es una herramienta fantástica para comparar productos financieros en el mercado crediticio español. Su objetivo es el de solventar el problema que tienen los consumidores para encontrar el préstamo y crédito que más los beneficie. Sus cálculos se basan en datos precisos de entidades prestamistas y bancarias en línea y muestran la información más importante

Esta compañía aspira a convertirse en la opción más popular entre los consumidores ya que muestran todos los productos financieros y las comparaciones en un enfoque muy simple y comprensible. El lanzamiento de este nuevo productos es un paso muy importante para la compañía detrás de LoanScouter, Lead Supply A/S, que busca facilitar al usuario la tediosa tarea de buscar y comparar préstamos online y bancarios y es que su propósito es: “Hacer del mercado crediticio un lugar fácil y accesible para todos”.

El cofundador de LoanScouter, Andreas Linde, dijo lo siguiente sobre el nuevo lanzamiento: “ Invertir en capturar el potencial de nuestro mercado es una pilar fundamental para la estrategia de la empresa. Lead Supply A/S es una compañía sólida en el mercado escandinavo en financiamiento de consumo y este nuevo producto encaja perfectamente con la estrategia general. Con LoanScouter veremos importantes sinergias operativas que nos permitirán obtener nuevos ingresos”.

Andreas Linde concluye que LoanScouter ha tenido un comienzo excepcionalmente prometedor y espera que se expanda a nuevos mercados en un futuro próximo.

Por qué elegir LoanScouter como comparador de producto financieros?

Comparación transparente: LoanScouter compara los préstamos y créditos con datos actualizados y precisos, creando total transparencia a la hora de escoger el préstamo o crédito que mejor convenga.

Proveedores fiables: la selección de préstamos de LoanScouter es 100% fiable ya que trabajan con los mejores proveedores del mercado crediticio.

Servicio no vinculante: Con LoanScouter no hay la necesidad de registrarse ni el usuario deberá comprometerse a nada.

Servicio gratuito: El servicio ofrecido por LoanScouter es totalmente gratis para los consumidores. Es más, en su página web se puede encontrar que su beneficio provienen de su relación con los proveedores de préstamos y créditos, y no de los consumidores. Hoy en día, encontrar un préstamo en el mercado crediticio online es una tarea difícil y que consume mucho tiempo ya que la competencia entre proveedores aumenta día a día. LoanScouter lo sabe y ha pensado que su producto puede servir a mucha gente.

En su listado de préstamos y créditos encontrarás información como:

Cantidad de dinero que se puede solicitar

Duración del préstamo o crédito

Tasas de interés y TAE

Plazo de devolución

Requisitos específicos para tener aprobada la solicitud

Ventajas y desventajas de todos los prestamistas Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.