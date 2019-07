Centraldereservas.com regala vacaciones gratis este verano Comunicae

lunes, 15 de julio de 2019, 17:12 h (CET) 6 viajeros serán los afortunados en irse gratis de vacaciones este verano, al haber realizado su reserva en Centraldereservas.com Centraldereservas.com, portal español de reserva de alojamiento online con más de 1.500.000 alojamientos (hoteles, apartamentos, bungalows, hostales, aparthoteles etc.) disponibles en todo el mundo, regala vacaciones gratis este verano entre sus clientes.

"¿Quieres irte de vacaciones por la cara? Este verano en Centraldereservas.com se sortean vacaciones gratis entre todas las reservas activas de su web, independientemente de la fecha de entrada de las mismas".

Participar es muy fácil, sólo se necesita tener una reserva activa realizada en la web Centraldereservas.com, y aquellos que ya la tengan, entran automáticamente a formar parte del sorteo. Así de sencillo. Al viajero que gane, le devuelven el dinero íntegro de la reserva y podrá disfrutar de sus vacaciones completamente gratis.

Habrá un total de 6 sorteos, que se celebrarán los miércoles 3, 17 y 31 de julio, 14 y 28 de agosto y 11 de septiembre de 2019. Los ganadores se publicarán en el blog de Centraldereservas.com y en sus redes sociales.

El primer ganador ha sido Roberto, de Vitoria, que podrá disfrutar de su reserva valorada en 1197.67 euros, totalmente gratis, pero la cosa continúa y el segundo ganador se sabrá este miércoles día 17 de julio, así que todos los viajeros que quieran aún están a tiempo de hacerse con sus vacaciones gratis.

Sobre Centraldereservas.com

Centraldereservas.com es el mayor portal español de reserva de alojamiento online, con más de 1.500.000 alojamientos disponibles en todo el mundo y 20 años de experiencia en el sector. La empresa, que en 2018 facturó más de 79 millones de euros, basa su éxito en un sistema de reservas muy sencillo para el cliente, una amplia oferta de alojamientos, una cuidada atención al cliente y una inversión en I+D+i. Centraldereservas.com está agilizando su expansión por todo el mundo a través de los portales internacionales www.reserving.com. En el 2017 comenzó a apostar por incluir servicios extra en sus reservas (como forfaits, accesos a parques temáticos y acuáticos, city tours etc.) y el 2018 amplió su oferta con la venta de vuelos. La sede de la compañía está situada en Aínsa, un pequeño pueblo del Pirineo de Huesca y tiene otras dos oficinas en la ciudad de Zaragoza. En Centraldereservas.com cuentan con un equipo de personas que garantizan la mejor atención antes, durante y después de la reserva para que los clientes disfruten de su viaje, y no tengan que preocuparse de nada más. Lo que empezó siendo un proyecto en el que participaban pocas personas se ha convertido en una empresa de más de 150 trabajadores desde la que se ofrecen al cliente alojamientos y servicios añadidos en todo el mundo.

