Abierto por vacaciones. Cabaña Marconi y otros planes para el verano en Madrid y Barcelona

Una cena romántica en Cabaña Marconi, el primer Gin Festival de Baleares en Palma, conciertos en la azotea del Hotel Claris en Barcelona o el bunker de guerra de Fox in a Box Madrid. La oferta de ocio y gastronomía no descansa durante el verano en las grandes ciudades Cenas en lugares románticos, conciertos de jazz en azoteas y coctelerías, festivales de gin tonic mirándo el Mediterráneo o juegos de escapismo para toda la familia. La oferta de ocio y gastronomía no descansa durante el verano en las grandes ciudades de España.

Conciertos de altura

Un concierto de jazz en los bajos del Cabaret Berlín de Madrid, sesiones de electrónica viendo el atardecer en la Terraza de Claris de Barcelona o mirando el mar en un beach club de Baleares, esto y mucho más promete Brockmans Sound Experience , el primer festival de música y perfect serves que ahora aterriza en Barcelona en la terraza del Hotel Claris Grand Luxe.

Cada miércoles hasta finales de agosto en un escenario de lujo ( Carrer de Pau Claris, 150, 08009 Barcelona) se celebrará a partir de las 20 horas un concierto con una refinada degustación de cócteles y perfect serves de Brockmans Gin. La entrada al público será libre.

En Agosto por primera vez Cabaña Marconi

Brunch, comida y cena respirando los perfumes de un jardin rodeado de encinas centenarias. Cabaña Marconi no descansa en agosto y es una excusa perfecta para conocer un rincón mágico a las puertas de Madrid. Meditarráneo con un toque de Mar Báltico y una parada en la costa de Biarritz. Así se resume la inusual propuesta culinaria de Marcos Olazabal Janson, que enamora por su sencillez. Platos que no se podrían encontrar en ningún otro lugar como el Caviar de Kalix, los arenques marinados o las autenticas albóndigas suecas con mermelada de arándanos y puré de patata.

Cabaña Marconi, Camino del cura 233, El Encinar de los Reyes, Madrid

Un plan de miedo

Si se está en Madrid y las piscinas no son de agrado, hay la posibilidad de encerrarse en la Sala de Escape más famosa de Madrid para poner a prueba las habilidades de líder. Fox in a Box ofrece cinco juegos tematizados en sesiones grupales de 60 minutos, en los cuales tendrás lidiar con asesinos, bunkers de guerra y zombiis. Para los que quieren una sesión de juego a domicilio nace, de la mano de Fox in a Box, Fox Kids, el primer juego de escape portátil, esté donde se esté.

Cuesta Santo Domingo, 24. 28013

Calle Infantas, 25. 28004

Madrid

THE GIN OASIS. EL PRIMER GIN FESTIVAL DE BALEARES.

21 ginebras premium se citarán en varias ediciones desde julio hasta septiembre en la terraza del Palau de Congressos de Palma para celebrar de “The Gin Oasis”, un festival internacional de ginebras patrocinado por Brockmans Gin que por primera vez contará con un escenario de lujo con el mediterráneo como fondo donde se podrán degustar ginebras de primer nivel.

En el rooftop frente al mediterráneo los gin & tonic perfect serves y gin cocktails creados por Brockmans gin liderarán el consumo de un evento para gin lovers, que se presenta como un escaparate irrenunciable para el sector y una experiencia única para el consumidor, que podrá disfrutar también de una zona gastronómica.