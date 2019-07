Vip Reformas alcanza una cifra récord en su actividad en el primer semestre de 2019 Comunicae

lunes, 15 de julio de 2019, 15:48 h (CET) El portal Vip Reformas ha conseguido un gran crecimiento de actividad durante la primera mitad de año comparado con los datos del mismo periodo de 2018 Vip Reformas, esta plataforma web especializada en presupuestos de reformas en cualquier ciudad española, ha conseguido un “crecimiento más que notable” de su actividad al cierre del primer semestre del año.

Los dirigentes de este portal han mostrado su satisfacción por unas cifras que no paran de crecer y que son “el fiel reflejo del buen hacer del trabajo constante por mejorar la experiencia del cliente y del profesional colaborador” que realizan a diario.

Parece que su crecimiento no se va a quedar ahí, ya que prevén unos datos muy positivos también al cierre del presente año, en parte gracias al lanzamiento de su primera campaña publicitaria en televisión en los meses de abril y mayo, según apuntan desde la empresa de reformas online.

Su presencia en televisión supuso un incremento del 25% de su volumen de negocio solo una semana después de su lanzamiento, con cifras aún superiores tras varios meses desde este impulso comercial.

Las razones de esta expansión obedecen a la gran campaña de marketing que está realizando y sobre todo a gran servicio que prestan tanto a los profesionales, como a los usuarios que necesitan reformar su vivienda, lo que supone un ahorro de hasta un 30%” que se consigue con su servicio de comparación de presupuestos, ya que se accede a una mayor variedad de oferta que haciéndolo por cuenta propia, verificando cada uno de los puntos en los que se divide un presupuesto de reforma y a los que hay que atender detenidamente para escoger la mejor opción.

Cómo funciona Vip Reformas

El proceso se inicia con la petición en la App móvil o en la plataforma web de la reforma en cuestión que pretende realizar con los detalles que precisa, pudiendo ser desde una pequeña reforma en el baño hasta grandes rehabilitaciones de edificios.

Poco después, esta compañía ofrece de forma gratuita a sus usuarios tres presupuestos diferentes de profesionales de su zona adaptados a las calidades y necesidades, para que el cliente compare entre las distintas posibilidades y se decida por aquella que más le convenga.

El cliente tendrá en todo momento la certeza de que contratará los servicios de una empresa de reformas seria, experimentada, legal y profesional, ya que Vip Reformas somete a los más de 10.000 profesionales inscritos en su servicio a un proceso de verificación de calidad para garantizar en todo momento la mejor experiencia posible para sus clientes.

