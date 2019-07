Emprendedores de éxito internacional y cargos de Amazon, Facebook y Twitter participarán en SouthSummit2019 Comunicae

lunes, 15 de julio de 2019, 13:41 h (CET) Verticales temáticos nuevos como Environment & Planet o Working Culture, algunas de las novedades del encuentro que se celebrará del 2 al 4 de octubre en el espacio La Nave. South Summit Madrid 2019 contará con casos de éxito de emprendedores como Valentin Stalf de N26; Carlos Pierre de Badi; Luis Sanz de Olapic; Renaud Visage de Eventbrite; o Tamaz Georgadze de Raisin South Summit se ha consolidado como el encuentro de referencia global que une startups, inversores y corporaciones con foco en oportunidades de negocio. Más de 6.700 fundadores, 4.300 corporativos y más de 750 inversores con una posible cartera de inversión superior a los 55B de euros se dieron cita en la última edición en Madrid.

South Summit powered by IE University vuelve del 2 al 4 de octubre al espacio de innovación madrileño La Nave, donde se consolidará como puente de conexión del ecosistema emprendedor mundial. La edición de este año llega cargada de novedades con líderes de prestigio internacional, nuevos verticales temáticos y otras novedades.

Paul Misener Vicepresidente de Global Innovation Policy de Amazon; Jennifer Kanyamibwa Directora Senior de estrategia y operaciones de diseño de producto en Twitter o Ciaran Quilty Vicepresidente EMEA para Facebook son algunos de los speakers de reconocido prestigio internacional que acudirán a la cita del ecosistema emprendedor madrileño, además de algunos de los fondos de inversión más potentes del mundo como Softbank Vision Fund o Northzone.

En cuanto a los emprendedores de éxito que llegarán hasta el encuentro madrileño para contar cuál ha sido su experiencia, algunos de los más destacados, entre otros muchos, serán Valentin Stalf, fundador y CEO de N26, el banco móvil que está revolucionando el sector financiero; Carlos Pierre, CEO y cofundador de Badi, la app que ha reinventado el alquiler de habitaciones y la búsqueda de compañeros de piso; Luis Sanz, fundador de Olapic, herramienta para eCommerce que funciona relacionando la actividad de los usuarios de redes sociales y las marcas; Renaud Visage, CTO y co-fundador de Eventbrite, la app que permite organizar y descubrir eventos y Tamaz Georgadze, cofundador y CEO de Raisin, uno de los marketplaces de productos de inversión financiera más disruptores de Europa.

Además, South Summit Madrid acogerá por segundo año consecutivo EnlightED, el encuentro impulsado por Fundación Telefónica, IE University y South Summit, para abordar cuestiones como qué papel jugará la tecnología en la educación del futuro con el objetivo de reinventar la educación en el mundo digital. Enlighted contará con un espacio propio en el que los asistentes vivirán un encuentro inspirador y participativo, con propuestas y experiencias innovadoras sobre el acceso a la educación para todos.

Nuevos verticales temáticos

Algunos sectores en los que tanto se puede trabajar ahora mismo como el cuidado del planeta no han pasado de alto para South Summit Madrid por lo que por primera vez se ha creado el vertical de Environment & Planet o el de Art, Culture & Music para poner el foco en la industria creativa; Architecture & Design o Working Culture/Recruiting Talent con contenidos enfocados en explicar cómo está cambiando la cultura en el trabajo. Y, por supuesto, el programa también contará con las principales industrias de ediciones anteriores como Fintech, Insurtech, Smart Cities o Machine Learning.

Otra de las novedades de South Summit 2019 será la instalación de un nuevo escenario llamado Demo Stage para fomentar la Innovación Abierta por lo que allí coincidirán startups que buscan trabajar con corporaciones y grandes compañías que aspiran a conocer startups. Además, gracias a la app de South Summit este año los asistentes podrán interactuar con el resto de agentes del ecosistema emprendedor y concertar reuniones antes del encuentro.

Al igual que en 2018, La Nave acogerá el día previo a la inauguración de South Summit, el Open Innovation Forum (OIF), donde los asistentes podrán conocer cuál es el presente y futuro de la Innovación Abierta cuando se aplica a la consolidación de ecosistemas corporativos y de startups.

South Summit ya se ha consolidado como uno de los encuentros de referencia más relevantes del ecosistema de la innovación tras el éxito de sus pasadas ediciones, en 2018 el encuentro contó con más de 16.000 asistentes de 100 países distintos, más de 6.700 fundadores, 4.300 corporativos, más de 750 inversores, más de 550 líderes internacionales y más de 550 medios. Para asistir los tickets están disponibles en tres categorías: atendee, business o investor executive, y se pueden adquirir ahora a través de la página web de South Summit con descuentos de hasta el 40% si se compran en los próximos 45 días: https://www.southsummit.co/en/ticket

