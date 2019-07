La venta de productos de plagas aumenta en verano según econtroldeplagas Comunicae

lunes, 15 de julio de 2019, 12:53 h (CET) El creador de la empresa econtroldeplagas comentaba que en verano es cuando más aparecen este tipo de problemas Las plagas son algo que no descansa en ningún momento y menos en vacaciones. Por eso es normal que en estas fechas se empieza a ver diferentes tipos plagas ya que el calor es un elemento que en muchos casos los lleva a aparecer. Uno de los ejemplos más conocidos son las cucarachas las cuales necesitan calor y humedad para reproducirse, y eso hace que se manifiesten por estas fechas en lugares cercanos a playas debido a que cumplen esos dos factores.

Las casas el sitio más común

Alguno de los lugares que tiene más importancia son en los hogares y entornos urbanos. En este tipo de sitios las plagas más comunes los roedores, aves, insectos y otros organismos que comparten el hábitat con los humanos, y que se alimentan y arruinan las posesiones. El control de estas plagas se intenta mediante la exclusión, repulsión, eliminación física o medios químicos. Para estos animales lo más fácil sería llamar a un especialista que resolvería la solución lo más rápido posible. Uno de los creadores de econtroldeplagas ,Javier Martínez, comentaba los problemas de las plagas en verano ."Las plagas son un problema muy grande en verano ya que la gente está fuera de sus casas por vacaciones y cuando vuelven se encuentra ante una situación complicada. Por eso por estas fechas es cuando se venden más productos para las plagas".

Una compañía no deseada

Una de las formulas más comunes sin tener que pasar por un especialista en el caso de encontrar con un roedor son las trampas, las cuales son muy eficaces para terminar con ellos. Aun así, con eso se puede tardar mucho tiempo hasta que los ratones caigan en ellas, por eso otra de las elecciones que tienen una respuesta más inmediata son los raticidas, los cuales tienen una función más directa que el ejemplo anteriormente.

Uno de los elementos que ya se han citado son las cucarachas las cuales tienen más facilidad de manifestarse por estas fechas. Por eso, es muy necesario primero buscar algún tipo de fuga de agua o humedad que provocan que salgan y erradicarlo rápidamente. Pero si ya han aparecido dentro de la casa alguna de las soluciones son el usar dispositivos como repelentes que se conectan a un enchufe o detectores que no contiene ningún olor ni producto químico, pero que terminan con el problema.

La época de las picaduras

Las moscas y los mosquitos son otro de los elementos que siempre aparecen en verano y que no paran de molestar a las personas en el transcurso de la misma. Muchos de los tratamientos son posteriores a la picadura de alguno de ellos, pero hay otros que lo que pretenden es que no lleguen a picar. Algunos de los productos más eficaces son lámparas que matan a los mosquitos que estén cerca o pulseras que los repelan.

