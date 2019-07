Hugo Hernández Oviedo, genio del arte nicaragüense Hugo es un artista admirable e inolvidable, siempre vivirá en el corazón de quienes amamos el arte universal Carlos Javier Jarquín

lunes, 15 de julio de 2019, 09:43 h (CET) Cuando Hugo Hernández Oviedo cumplió 75 años en una entrevista al diario LA PRENSA (Nicaragua) dijo: “Nací en el barrio San Felipe, en León, un sábado 10 de septiembre de 1938 a las 6:00 pm., y fui bautizado como Hugo Efraín Nicolás, dejándome solo el de Hugo”. El gremio artístico nicaragüense está de luto, este pasado miércoles 10 de julio, falleció el maestro Hugo Hernández Oviedo, “estuvo internado en el Hospital Lenin Fonseca a causa de un derrame y un paro respiratorio. Este miércoles en la mañana los médicos hicieron un tercer intento de prolongarle la vida, pero fue imposible”. Hugo, fue actor, teatrista, locutor, productor de telenovelas, publicista, declamador, periodista y productor radial.



Artista de gloria en la historia nicaragüense Probablemente si nunca hubiese decidido a salir de su país, hoy su legado no navegara en la historia del arte, no resplandeciera con singular e infinito tono, él fue un ejemplo de éxito, respeto y encantadora admiración; su indeleble e histórico legado es gracias a su firme pasión, fe, disciplina, amor e insistente trabajo. “En 1975 viajó a México ha buscar horizontes en su carrera artística donde trabajó en películas con destacados y reconocidos artistas, trabajó en teatro, cine y telenovelas impresas”.



Hugo es un artista admirable e inolvidable, siempre vivirá en el corazón de quienes amamos el arte universal, su extraordinaria trayectoria es indescriptible, ha sido uno de los mejores artistas que ha nacido en la región centroamericana, por más de siete décadas con suprema elegancia cultivó tenazmente distintas disciplinas artísticas, su legado es de eterno asombro. Hugo es el artista de gloria que por siempre vivirá en la memoria de la historia nicaragüense.



“Hugo ser excepcional” Nuby Wong es escritora, poeta y relacionista pública del Círculo Literario del Adulto Mayor (CLAM), con sede en la Biblioteca Alemana nicaragüense, Managua, en éstos últimos dos años Wong tuvo el privilegio de compartir con Hugo en el Clam, ella describe; “Hugo fue un ser excepcional un gran ser humano, atento, caballero, amigo, siempre con una sonrisa en los labios, palabras de cariño consideración y respeto es lo que percibí y recibí de él, fue mi director porque me invitó a participar de una obra teatral, En busca de Talento, muy bonita experiencia. Hoy no sólo le lloran su viuda doña Olivia Iglesias de Hernández y sus seis hijos; Guadalupe Antonio, (actor) Hugo Jr., Gloria María, Harold, Sara (actriz) y Jorge Martín. El pueblo de Nicaragua llora su partida, Oviedo nos deja su legado y sus huellas en las artes y cultura Nicaragüense. El mes pasado el CLAM, le rindió un homenaje a su trayectoria artística”.



Últimos años En los últimos años trabajó con el CLAM. Primero llevó a escena la comedia mexicana “Los sordos”; luego “La farmacia de Celestín Chando” y “En busca de talentos”, dos piezas escritas por él. Esta última obra se presentó en el IV Festival de Teatro de la Universidad Centroamericana, en 2016. En años recientes participó con su portentosa voz en el disco ‘Una vida en poemas’, del poeta Francisco Víctor Brachtl Tejada, del CLAM. Y publicó el libro de memoria histórica “Barrio monseñor Lezcano”.



Méritos recibidos Hugo, muchos méritos nacionales e internacionales por ejemplo: la Gran Cruz Rubén Darío entregada por el Instituto Cultural Rubén Darío en Santiago, de Chile y firmada por su presidente César Martínez; El Güegüense de oro, entregado por el cineasta Rafael Vargarruiz, cuando éste era director de la Cinemateca Nacional; la Orden Salvador Cardenal, 2008, del Consejo Municipal de Managua, y miembro de honor del Movimiento Mundial Dariano, entre otros.

