El delantero del FC Barcelona Antoine Griezmann no ocultó este sábado sus "ganas de venir" al cuadro culé, fichaje que se hizo oficial un día antes, a su llegada a la Ciudad Condal y después de visitar ya el Camp Nou, donde quiere "ganarlo todo".



"Estoy muy feliz y con mucha ilusión, con ganas ya de trabajar con el grupo y conocer a mis nuevos compañeros. Es un nuevo reto, tengo nuevos objetivos y quiero lograr cosas importantes. Ojalá pueda hacerlo lo mejor posible y dar una buena imagen", dijo en declaraciones a Barça TV.



El francés aterrizó este sábado en Barcelona y el domingo tendrá la jornada de presentación. "Quiero ganarlo todo, los objetivos del club son también los míos y ojalá pueda conseguirlos aquí. El Barça es un gran club y quiero ayudar a hacerlo más grande todavía. Tenía ganas de venir aquí y mi familia me seguía, estamos todos muy contentos y con muchas ganas", afirmó.



El fichaje del ex del Atlético aún sigue caliente por la denuncia del cuadro rojiblanco en las formas y cantidad de dinero a pagar, pero el 'Principito' ya piensa en sus nuevos compañeros, sobre todo en Messi. "Quiero verlo día a día en los entrenamientos, jugar a su lado es una alegría increíble", dijo un Griezmann que acudió a la Barça Store del Camp Nou.