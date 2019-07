El tenista español Rafa Nadal aceptó la derrota ante el suizo Roger Federer este viernes en semifinales de Wimbledon y aseguró que se levantará "más bien pronto que tarde", ya que fue un buen torneo a pesar de que no logró sacar la gran versión de los días anteriores para llegar a la final.

"Ni ganar es tan bonito ni perder es tan traumático. Esto es el deporte, hoy no ha tocado ganar y me voy a casa sabiendo que he hecho un esfuerzo para darme la oportunidad de ganar otro título. Son semifinales y no es un mal resultado. Me recuperaré más bien pronto que tarde. No ha sido una final en la que hay tenido bolas de partido de nada de eso", indicó en rueda de prensa.

El balear reconoció que Federer fue mejor. "No he jugado lo suficientemente bien para ganar. Le felicito porque ha sido mejor que yo hoy. Federer siempre hace las cosas más difíciles de la manera más fácil. Se mueve mejor que nadie y pone presión al rival todo el tiempo", afirmó.

Nadal perdió el control del encuentro en el tercer set y explicó la poca presión que ejerció sobre el suizo. "No me ha parecido un primer set espectacular. Ha habido muchos puntos gratis y a mí no me conviene esa situación. No he sido capaz de llevar el partido por la zona que me convenía", afirmó.

"Hoy no he estado tan fino con el resto y él tiene que sentir un poco más de presión cuando saca, porque si no juega más tranquilo y su desgaste es menos. El desgaste mental que pueda yo influir puede ser decisivo a la larga en un partido al mejor de cinco sets. No he conseguido llevarle a ese estrés continuado", finalizó.