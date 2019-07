Amazon celebra su Prime Day el 15 y 16 de julio Las 48 h de descuentos exclusivos de Amazon son todo un éxito desde 2015 Redacción Siglo XXI

sábado, 13 de julio de 2019, 09:19 h (CET)

Los próximos lunes y martes Amazon celebra su conocido Prime Day, 48 horas de ofertas exclusivas para miembros de su servicio premium Amazon Prime. Lo que comenzó en 2015 como una celebración del 20º aniversario de la popular web de compras online se ha convertido en una cita anual imprescindible para los cazadores de gangas.

Además de las ofertas de Prime Day a precios de saldo en artículos como televisores, gadgets, dispositivos inteligentes para el hogar, ordenadores portátiles, videojuegos, así como artículos de cocina y del hogar, moda, juguetes, útiles escolares y mucho más, los miembros tienen acceso a descuentos exclusivos y ofertas por tiempo limitado que permiten ahorros más que considerables.

Cómo encontrar las mejores ofertas en Amazon Prime Day

Según los datos, los artículos favoritos de los compradores online son los gadgets electrónicos (40,8 %) seguidos por moda y accesorios (33,8 %). En cambio los coches y las motos (5,5 %) y los artículos eróticos (6,1 %) siguen siendo categorías de productos que los compradores prefieren adquirir en una tienda física.

Para sacar el máximo partido de estas 48 horas de rebajas, el comparador de precios líder idealo.es aconseja tener en cuenta algunos puntos antes a la compra:

Preparación: Primero, debes asegurarte si necesitas realmente el artículo que has encontrado. Una oferta solo es una oferta si es algo que habrías comprado de todos modos, o necesitabas comprar y lo adquieres a un mejor precio. No te dejes seducir por la primera oferta que encuentres: Una de las estrategias de venta del Amazon Prime Day es conseguir que los compradores entren en pánico y compren antes de que se acabe la oferta. Sin embargo, desde idealo recomiendan mantener la calma y tratar este día como cualquier otro. No tomar decisiones precipitadas, comprobar los detalles de la oferta y luego comparar los precios del artículo elegido en idealo para asegurarse de que no se está perdiendo un precio aún mejor en otro lugar. Cuando encuentras lo que quieres: Utiliza la herramienta de historial de precios de idealo para comprobar si la oferta que está disponible ahora es mejor que el precio de ese artículo en el transcurso del último año. Descarga la aplicación idealo: Así podrás asegurarte que el artículo que deseas obtener está al mejor precio posible. Aprovecha las ofertas relámpago: Mantente atento, ya que son limitadas en el tiempo y en unidades. Algunas sólo duran unas horas, ¡que no se te escapen!

Adrián Amorín, country manager de idealo.es, ha recordado que "Los Prime Days de Amazon son uno de los días más esperados por los compradores online. Sin embargo, cabe recordar que el resto de plataformas de ecommerce también suelen hacer ofertas para contrarrestar a Amazon por lo que más que nunca vale la pena comparar precios de antemano y asegurarnos que estamos comprando en la tienda que ofrece el mejor precio".

