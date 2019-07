Formación para escritura en adultos y niños, por Escritura Creativa Comunicae

viernes, 12 de julio de 2019, 17:24 h (CET) Los talleres de escritura creativa son una buena oportunidad de poner a prueba el talento y la imaginación de grandes y pequeños. Escritura Creativa, formadores líderes del sector, desvelan las claves y beneficios de la formación en escritura Una de las cosas que identifican al ser humano como especie dominante en este planeta es la capacidad de poder leer y escribir, que además ha llevado a compartir conocimientos a lo largo de los siglos. También es una fuente de entretenimiento, como lo demuestra el legado literario del que goza la humanidad, con autores famosos que incluso han marcado la historia del lenguaje y otros campos.

Sin embargo, la escritura creativa no es en muchos casos algo con lo que se nace. De hecho, hace falta tener cierto talento para convertirse en un escritor, aunque es un recurso muy práctico para que niños y adultos aprendan a expresarse de modo correcto, estructuren bien su forma de escribir y potencien otras habilidades. Por ello, los talleres formativos especializados en esta área son muy interesantes.

Beneficios de tener formación en escritura

Participar en un taller no garantiza poder trabajar en algo relacionado con la materia, pero sí que abre muchas más puertas de las que parece a simple vista. Sobre todo porque mejora las capacidades cognitivas cuando se realiza a una edad temprana, y en la etapa adulta se aprende a gestionarlas de un modo más adecuado.

Además de las habilidades cognitivas, la formación para escritura ayuda a mejorar la concentración y la memoria, además de fomentar la creatividad y la capacidad para trabajar en equipo. Aspectos que no solo se valoran a la hora de leer o escribir, sino en muchos otros ámbitos de la vida personal y laboral.

Pero, ¿qué es la escritura creativa?

En escrituracreativa.com explican muy bien en qué consiste esta forma de escribir, aunque su propio nombre puede hacer llegar a una conclusión lógica al respecto. La idea es escribir de tal manera que se creen escenarios muy distintos a los que hay en el mundo real, bien sean situaciones, personajes o localizaciones.

Lo bueno de la formación para este tipo de escritura en niños es que tienden a ser muy imaginativos e inventar con facilidad historias sorprendentes. Si se fomenta y canaliza del modo adecuado, cuando sean mayores podrán llegar a enfrentarse a todo tipo de situaciones de un modo más eficaz, rompiendo normas y clichés que a menudo impiden el progreso en ciertos campos.

En realidad, todos los campos en los que está envuelta la creatividad permiten desarrollar mejor las ideas, aunque lo bueno de la escritura es que basta con un simple lápiz y una hoja de papel para crear un mundo completo, tan simple o complejo como lo permita la imaginación.

Talleres de escritura creativa para todas las edades

Un taller recomendable para toda aquella persona que desee potenciar sus habilidades y beneficiarse de las capacidades que proporciona la escritura creativa, pudiendo asistir a alguno de los talleres que se organizan a través de https://escrituracreativa.com/, con diferentes niveles en función de las edades y el conocimiento que se tenga al respecto.

Para mayor información, puede consultarse en la web, sobre estas y otras actividades del mundo literario.

