Después de consagrarse como escritor gracias a "Mi horizonte es mi tumba", el autor vuelve a publicar una novela negra divertida e intrigante a partes iguales Cuando se le ha preguntado por las diferencias más significativas entre Errando en la jungla y su obra literaria anterior, Jorge Ortega es claro: «Tiene mucho de novela picaresca moderna, con más humor que las anteriores». Es evidente que con esta nueva publicación de la Editorial Atlantis, el lector no solo se va a adentrar en una trama policíaca en toda regla, sino que también va a divertirse, y mucho.

Facundo y su grupo de amigos se adentran en los bares de la noche madrileña dispuestos a divertirse. Pronto los acontecimientos dan un giro y el protagonista, un joven tímido y muy especial, se encuentra inmerso en una trama bastante oscura. El crimen, una investigación policial, el poder de las apariencias, los engaños y la falta de comunicación son algunas de las piezas de Errando en la jungla.

Jorge Ortega utiliza con autoridad tales ingredientes y lo hace desde un estilo cercano y natural. Él mismo afirma que en sus novelas persigue la verosimilitud de sus personajes, por lo que su voz narrativa siempre es una representación fiel del contexto en el que se insertan. "Pretendo dotar a cada personaje de su propia voz, sin que parezca que el autor habla por todos como un ventrílocuo".

En este caso, el contexto elegido es Madrid, quizá por ser la ciudad que acoge todo y a todos. Todo puede ocurrir en Madrid; todo puede tener lugar. Y eso el autor lo conoce de cerca. En la novela el lector asiste a la capital y se adentra en ella a través de todos sus variopintos colores. Sobre todo, los de la vida nocturna con sus posibilidades y, también, peligros.

"Madrid es como un cuadro abstracto para un profano. Cabe cualquier cosa y nadie se extraña por lo particular, sino por el conjunto. Es una ciudad tan grande, tan cosmopolita y tolerante que cualquier historia que te cuenten te la crees".

Hay mucha realidad social en esta novela, al igual que humor; pero sobre todo está llena de las dosis más fuertes del género policíaco: ¿Qué ocurre cuando, fruto del miedo a no encajar socialmente, las personas se dejan llevar y sienten que no les conviene? ¿Hasta qué punto la vulnerabilidad puede conducir a una persona a actos peligrosos para sí misma? Errando en la jungla lanza un gancho, nada más comenzar, del que no podrás soltarte hasta llegar a la última página.

El madrileño Jorge Ortega García es ya un escritor de éxito, pues con mucho trabajo y esfuerzo ha conseguido críticas muy positivas tanto en prensa y radio como en blogs y clubs de lectura. Alguna de sus novelas ha sido considerada de referencia para el lector, en la misma línea de autores como Javier Cercas o Almudena Grandes. Errando en la jungla es el resultado de años de constancia en el campo de las letras y el lugar de encuentro de su esencia como narrador.

