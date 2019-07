evento Days mostró el camino hacia la relevancia a todos los asistentes Comunicae

viernes, 12 de julio de 2019, 14:32 h (CET) Los pasados días 3 y 4 de julio se celebró la 13ª edición de evento Days en el Pabellón 2 de IFEMA Madrid. El gran meeting point reunió a más de 2.000 profesionales del sector de los eventos Todo evento tiene un objetivo principal y el de evento Days era hacer que los profesionales del sector de meetings & eventos consiguieran el camino hacia la relevancia y aprendieran a organizar eventos relevantes para cada audiencia. La relevancia es un punto de encuentro entre lo que se quiere comunicar y lo que desea el target. El contenido de evento Days se enfoca en tres de los puntos clave de la relevancia: la audiencia, la planificación y estrategia, y la inspiración y creatividad.

La relevancia aplicada en evento Days

En esta edición, Grupo eventoplus, (la organización del encuentro) implementó varias acciones para demostrar cómo con la relevancia aplicada, se puede conseguir el objetivo de atracción de la audiencia, una ayuda clara para todos los expositores:

Comunicación segmentada. La audiencia se clasificó entre los diferentes tipos de organizadores de eventos, agencias de eventos, comunicación, RRPP, viajes etc., clientes corporativos, asociaciones y proveedores, y otros perfiles como producers, creativos, compradores etc. A cada segmento de profesionales, se comunicó el atractivo relevante según sus necesidades y las diferentes experiencias que les esperaban en la feria; además de mini encuentros con los diferentes colectivos.

Formatos dinámicos y directos. El contenido del encuentro contó con una participación activa de los expositores y los colaboradores. El programa formativo incluyó temas como el reconocimiento facial; los datos en eventos; la nueva ley de registro horario; la digitalización de la movilidad en eventos; los e-sports; women in leadership; y un track formativo de festivales por BIME PRO; todos estos de la mano de expertos.

Los expositores dieron a conocer sus servicios a través de formatos dinámicos, entre ellos figuraban los Campfires, (sesiones cortas de 20 minutos para discutir temas emergentes del sector); Elevator Pitchs (30 segundos de fama donde los expositores explicaron su oferta); Walking Tours (visitas temáticas guiadas para descubrir las novedades del sector), entre otros. La organización también animó a los expositores a organizar actividades, juegos y sorteos para continuar la línea de una feria 100% experiencial.

Un Show floor de villages y experiencias. Con solo una vuelta al show floor, los asistentes experimentaron la última tecnología para los eventos en el Technology Village, conocieron múltiples espacios, empresas de catering y de talentos dentro de un village muy animado con escenario para espectáculos, descubrieron un village dedicado a los regalos y merchandising y exploraron la zona responsable donde se encontraban los expositores y la oferta sostenible.

Pantallas voladoras, efectos especiales, hologramas interactivos, brazos robóticos, inteligencia artificial, eventos virtuales, kahoot, quiz, hackathons etc. incluso un beauty corner con servicio de maquilladora y fotógrafo, son solo algunas de las actividades que estuvieron presentes durante los dos días de feria.

Cultivando los talentos del futuro

Se realizó una visión hacia al futuro y se incorporó la sección Startup Lab, que estaba dedicada a las empresas emergentes. Todas ellas tuvieron la ocasión de exponer sus ideas innovadoras, y ser juzgados por un jurado que seleccionó la mejor startup de esta edición. Además los inspiradores jóvenes de eventos tuvieron la sesión de Young Leaders, que iluminó a toda la audiencia con las ideas sobre cómo será el futuro del MICE.

El apoyo de las principales asociaciones del sector

Como de costumbre la feria contó con el apoyo de las principales asociaciones del sector: ADEAZA, AEP, AEVEA, EMA, ASEAMAC, ASPEC, MKT, DIRCOM, ICCA, MPI (Iberian chapter), OPC España, Site Spain, Travel Advisors y Spain DMC. Inclusive algunas de ellas celebraron su asamblea anual y reunión de miembros, confirmando así el status de evento Days como el gran meeting point del sector.

Acerca de evento Days

evento Days es el encuentro anual del sector donde los proveedores de servicios, los organizadores de eventos y los compradores se reúnen para compartir experiencias, aprendizajes y crear relaciones para organizar mejores eventos.

Acerca de Grupo eventoplus

Desde el año 2000, Grupo eventoplus informa y conecta a los profesionales, empujando el desarrollo del mercado de eventos, reuniones e incentivos en España. Siempre muy cerca de los profesionales, les ofrecen plataformas y soluciones: el primer portal de eventos en España (eventoplus.com); la revista de referencia (eventos Magazine); los Premios que dan reconocimiento a los mejores eventos (Premios eventoplus); ferias y conferencias innovadoras BED (Barcelona event day), MIS (Meeting and Incentive Summit), el Showroom evento Days; y la comunidad de profesionales (Club eventoplus). Además Grupo eventoplus es el editor de ibtm world Show Daily, medio de la mayor feria del mercado Europeo.

