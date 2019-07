Los Premios eventoplus tienen su propio universo de eventos Comunicae

jueves, 11 de julio de 2019, 17:52 h (CET) La 14ª edición de los Premios eventoplus ha batido récords de candidaturas con 224 proyectos y la gala de entrega ha reunido a más de 1.000 profesionales de eventos que disfrutaron de una noche llena de diversión, networking, música y mucha emoción La noche del jueves 04 de julio, el recinto Madrid Arena fue el escenario de la celebración más prestigiosa del sector de eventos. Una gala tematizada bajo el claim “La Misión XIV – El Universo de los Eventos”, y que muestra al mundo de los eventos como un universo propio. El diseño y la producción de la gran noche contaron con una decoración llena de planetas, estrellas y huellas lunares, ambientado con luces y proyecciones de pantallas transparentes colgadas de una estructura de andamios y efectos especiales de fuego, chispas y humo.

A diferencia de años anteriores, el ritmo de la ceremonia fue mucho más rápido ya que se dividió en dos partes. Primero se hizo entrega de siete categorías de premios y seguidamente se dio inicio a la cena a cargo de Aura catering. Durante los postres, comenzaría la segunda parte de la gala, en la que se hizo entrega de los premios del resto de categorías. La ceremonia estuvo acompañada por los diferentes shows que presentaba la empresa de talentos Creartys y por otras actividades como el bingo musical y un “karaoke” con trompetas de juguete. La noche terminó entre copas, amigos y bailes con la música en directo de Metro Rock.



Algunos de los creativos e inspiradores proyectos ganadores

Este año fueron 58 los afortunados ganadores a las 20 categorías, más un Gran Premio del jurado que fue para beon. Worldwide y Abile Corporate Events, por el evento de Revlon Professional Style Masters Awards 2018, que también fue premiado en las categorías de Mejor animación o espectáculo, Mejor montaje técnico y Mejor conferencia. Entre las acciones premiadas también figuraban:

La instalación artística, inclusiva e inmersiva donde Repsol y Momentum ayudarían a las personas invidentes a recuperar las ganas de viajar.

La casa del terror de Burger King y Cow events, por la que miles de personas hicieron cola durante horas para disfrutar de una experiencia aterradora, en la que solo los valientes terminaban con una hamburguesa gratis.

La experiencia multisensorial con cocina y coctelería molecular creada por el catering Ramón Freixa Life Gourmet para Philip Morris Spain.

El evento creado por Auriga en la tienda Hawkers, que acaparó todas las miradas durante la Vogue Fashion Night de Madrid Experiencias divertidas y efectivas

Esta edición contó también con sponsors nacionales e internacionales que aprovecharon la noche con acciones de activación de marca. Italia reforzó su posicionamiento como destino MICE internacional, ayudando a combatir el calor veraniego entre abanicos y un Phototocall de gifs animados ante el refrescante paisaje de la costa italiana. La Comunidad de Turismo Valenciana colocó una barra de cocteles creados a base de zumo de naranja para todos los asistentes y Mèlia Hotels International presentó su nueva sala de reuniones creativas.

El apoyo del sector MICE

Las principales asociaciones del sector también apoyaron y estuvieron presentes en los Premios eventoplus, AEVEA, DIRCOM, EMA, ICCA, MPI, MKT, OPC, Site Spain, Spain DMCs y Travel Advisors.

Sobre los Premios eventoplus

Los Premios eventoplus son los galardones del sector de eventos y reuniones en España y Portugal. Tienen la misión de mejorar, profesionalizar, fomentar las buenas prácticas, estimular la creatividad, reconocer el talento y la implicación de todos los actores (proveedores, agencias y clientes) y crear orgullo en este gran sector.

Siguiendo un proceso muy transparente, los ganadores son elegidos por un jurado independiente siguiendo las bases definidas por la organización. Grupo eventoplus no interviene en las votaciones.

Acerca de Grupo eventoplus

Desde el año 2000, Grupo eventoplus informa y conecta a los profesionales, empujando el desarrollo del mercado de eventos, reuniones e incentivos en España. Siempre muy cerca de los profesionales, ofrecen plataformas y soluciones: el primer portal de eventos en España (eventoplus.com); la revista de referencia (eventos Magazine); los Premios que dan reconocimiento a los mejores eventos (Premios eventoplus); ferias y conferencias innovadoras, MIS (Meeting and Incentive Summit), el Showroom evento Days; y la comunidad de profesionales (Club eventoplus). Además Grupo eventoplus es el editor de ibtm world Show Daily, medio de la mayor feria del mercado Europeo.

