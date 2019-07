Nuevo Informe Tecnología y Discapacidad de Fundación Adecco y Keysight Technologies Spain Comunicae

jueves, 11 de julio de 2019, 17:01 h (CET) 7 de cada 10 personas con discapacidad piensan que la tecnología es la clave para la inclusión social y laboral El próximo 15 de julio se celebra el Día Internacional de las Tecnologías Apropiadas, una fecha clave que recuerda la importancia de invertir en el diseño de tecnologías inclusivas que tengan en cuenta determinadas necesidades sociales, como las que tienen alrededor de 4 millones de personas con discapacidad en nuestro país. Por ello, se aprovecha esta ocasión para analizar el estado del impacto de las Nuevas Tecnologías (NNTT) y la percepción de los usuarios con discapacidad.

Un año más, la Fundación Adecco y Keysight Technologies Spain, empresa líder en tecnología, se unen para llevar a cabo la octava edición del Informe de Tecnología y Discapacidad. A través de una encuesta realizada por la Fundación Adecco a personas con discapacidad se ha analizado la influencia de las NNTT en su vida cotidiana y, en concreto, en su acceso al mercado laboral y su desarrollo profesional.

Una conclusión clara se desprende de este análisis: los avances tecnológicos tienen una estrecha relación con la inclusión de las personas con discapacidad y se han convertido en aliadas imprescindibles al mejorar, en rasgos generales, su calidad de vida como afirma el 66% de los encuestados. Entre otras consecuencias positivas, la comunicación y la búsqueda de empleo se presentan como los aspectos donde las personas con discapacidad se han visto más beneficiadas gracias a los avances de la tecnología, según el 65% y 64% de los encuestados respectivamente.

El empleo de las personas con discapacidad

Durante los últimos años, la contratación de las personas con discapacidad mantiene su tendencia al alza alcanzando a finales del 2018 el mejor registro de toda la serie histórica con 116.873 contratos, 6.805 más que el año anterior.

En los últimos diez años, la contratación de las personas con discapacidad ha aumentado un 109%, pese a que éste se ha producido principalmente en el ámbito protegido, CEE (Centro Especiales de Empleo). Este año, de los 116.873 contratos registrados a finales de 2018, 82.981 han sido en el ámbito protegido alejándose del objetivo final para alcanzar la plena inclusión, que es la incorporación al mercado ordinario de trabajo.

El impacto de las NNTT en la empleabilidad de las personas con discapacidad

Las NNTT desempeñan un papel clave a la hora de impulsar la contratación de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, puesto que abren puentes de comunicación entre ambas, creando así entornos más accesibles y abiertos a las necesidades de las personas con discapacidad.

Son una herramienta que favorece todo el proceso de integración laboral: permite a las personas con discapacidad mejorar su empleabilidad mediante el acceso a la formación, dar más visibilidad a su perfil profesional, mejora la interacción con las empresas y el acceso a las ofertas de trabajo; una vez obtenido el empleo, contribuye al óptimo desarrollo y mantenimiento de su puesto de trabajo.

`Es un hecho que el impacto de la tecnología en el empleo de las personas con discapacidad es creciente, y las cifras así lo constatan. Este crecimiento debe convertirse en motivación para seguir avanzando, poniendo la tecnología al servicio de un fin social que hoy se ha convertido en una prioridad nacional: la igualdad de oportunidades y la plena inclusión de las personas con discapacidad´ - destaca, Francisco Mesonero, director general de Fundación Adecco.

El 71% de los encuestados afirma que las nuevas tecnologías les ayudan, de alguna forma, a desempeñar su puesto de trabajo, al reducir las barreras con las que se encuentran y equiparar sus capacidades a las de la población general.

En palabras de Francisco Mesonero: `Muchas personas con discapacidad permanecían excluidas del mercado laboral y gracias al desarrollo de la tecnología y a la innovación, han tenido la oportunidad de demostrar su talento y optar a un empleo al que, hace algunas décadas, hubieran tenido muy difícil acceder´.

El teletrabajo, un gran aliado para la discapacidad

El teletrabajo se introduce muy lentamente en España, aun así, con respecto al año pasado, el porcentaje de personas con discapacidad que tiene empleo y su puesto permite el trabajo de forma telemática ha aumentado 6 puntos porcentuales, registrando un 17% de personas con discapacidad que indican que tienen opción de teletrabajar.

Se trata de una cifra aún muy baja que refleja la cultura del presentismo laboral que sigue primando en España. Hoy en día, continúa siendo un reto implantar este tipo de medidas pese a los estudios que confirman que métodos como éste ayudan a aumentar la motivación de los trabajadores y atraen mayor talento a la empresa. Además, supone una alternativa real e incluso, una garantía, para que aquellas personas con movilidad reducida no queden excluidas del mercado laboral.

Entre las ventajas del teletrabajo se encuentran:

Para la empresa

Reducción de costes de infraestructuras

Aumento de la productividad

Captación de nuevos talentos, como personas con discapacidad excluidas del mercado laboral

Reducción del absentismo

Aumenta el potencial de captación de talento, abriéndose a los sectores más inactivos como las personas con discapacidad

Fomento de las nuevas tecnologías

Impulso a las políticas de RSC, al adoptar medidas que favorecen la conciliación

Generación de una ventaja competitiva Para las personas con discapacidad

Elimina la barrera de la movilidad (ahorro de costes y tiempo)

Mayor flexibilidad y posibilidad de conciliar (organizar y compaginar familia, terapias y trabajo, entre otros)

Aumento de la motivación y del compromiso

Inclusión en el mercado laboral y mejora de autoestima

Mejora global de la calidad de vida Para la sociedad

Favorece la sostenibilidad medioambiental, al eliminar el factor desplazamiento y con ello, la reducción de emisiones contaminantes.

Aumenta la cohesión social, al favorecer la calidad de vida de los ciudadanos.

Evoluciona hacia la plena inclusión, al posibilitar que trabajen los sectores hasta ahora más inactivos, por la imposibilidad de desplazarse al centro de trabajo favoreciendo así su participación activa en la sociedad. Las Redes Sociales en la búsqueda de empleo

Las redes sociales se convierten en una ventana al mundo, al ser una herramienta que atenúa las debilidades y potencia las fortalezas, y donde las personas con discapacidad pueden actuar en igualdad de condiciones.

Un 64% de los encuestados asegura que las NNTT facilitan la búsqueda de empleo; de hecho, el 77% de los encuestados afirma que las redes sociales aumentan las posibilidades de encontrar empleo. Además, un 65% afirma que las NNTT ayudan y mejoran la comunicación. Se trata de porcentajes similares que ilustran cómo las tecnologías, a través de las redes sociales en este caso, puede rompen muchas barreras y estigmas asociados a la discapacidad.

Brecha digital: el gran reto

A pesar de todas las ventajas y mejoras que supone la tecnología en la vida de las personas con discapacidad, en ocasiones ésta pone barreras difíciles de sortear. En cuanto a los terminales más accesibles, un 70% destaca el smartphone, seguido por el ordenador portátil (45%) y la Tablet (38%). Sin embargo, un 16% afirma que aún son muchas las barreras de accesibilidad presentes en los dispositivos.

El 19% de los encuestados encuentran barreras navegando por internet. Las dificultades que destacan son:

Falta de opciones accesibles: ausencia de textos en lectura fácil, un tamaño de letra demasiado pequeña para las personas con discapacidad visual, así como el color y contraste de las fuentes.

ausencia de textos en lectura fácil, un tamaño de letra demasiado pequeña para las personas con discapacidad visual, así como el color y contraste de las fuentes. Los pop-ups, banners o la publicidad

Ergonomía: adaptación a las características físicas y psicológicas del usuario.

adaptación a las características físicas y psicológicas del usuario. Funcionamiento complejo: falta de menú o índice fijo, visible en las diferentes páginas de la misma web, puesto que puede llevar a confusión y pérdida de la ubicación en la navegación. En la búsqueda de empleo, estas barreras suponen una limitación muy importante debido a que prácticamente la totalidad de las ofertas de empleo que se publican lo hacen en plataformas digitales.

El UX (experiencia del usuario) de la discapacidad

Las redes sociales (66%), seguidas de las aplicaciones de empleo (62%) son las más utilizadas por los encuestados. Además, es destacable que el 26% de los encuestados utilice aplicaciones para hacer accesibles sus dispositivos tecnológicos, hecho positivo, puesto que mejoran su experiencia de uso.

En conclusión, se desprende de este informe que el margen de mejora es aún inmenso. La tecnología tiene todavía mucho por explorar y nuevas acciones que poner en marcha para seguir impactando de manera positiva en la vida de todos, en especial de las personas con discapacidad.

Es vital plantearse la necesidad de aproximar las necesidades de las personas con discapacidad al ámbito tecnológico y empresarial, de cara a que las empresas ordinarias puedan contar, de partida, con soluciones accesibles para las personas con discapacidad, siendo con ello entornos más abiertos y proclives a su incorporación.

Propuestas de las personas con discapacidad

Pese al avance de las NNTT, las personas con discapacidad siguen esperando soluciones adaptadas a sus necesidades y problemas, y han destacado las siguientes:

Soluciones protésicas más avanzadas para las personas con discapacidad física.

Avances y uso de la Realidad Virtual Inmersiva para reducir el dolor crónico.

Transporte más accesible orientado a la independencia de los que lo tienen más difícil.

Avance en materia de inteligencia artificial para lograr una mayor seguridad ciudadana y bienestar a todas las personas con discapacidad.

Perfección de los sistemas de coordinación ojo-mano para que la tecnología haga llegar órdenes enviadas mediante la vista a las manos en casos de paraplejias y tetraplejias. Una de las propuestas más repetidas es el abaratamiento de las soluciones tecnológicas o, en su defecto, el aumento de ayudas económicas que faciliten su compra.

Puede descargar el informe completo en este enlace

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Instituto MEDAC de FP generará medio millón de euros y 20 empleos directos en su nuevo centro en Madrid AleaSoft: El precio del mercado MIBEL sube esta semana, pero en el resto de Europa mucho más El precio de la vivienda usada sube un 0,6% en el segundo trimestre de 2019 IMF Business School analiza 7 habilidades de la Generación Z que ayudarán a triunfar a los trabajadores Expertos publican un decálogo para promover el turismo rural ecológico y sostenible