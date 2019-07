Spotahome buscará a su nuevo "home tester" en el MadCool y en el FIB Benicàssim Comunicae

jueves, 11 de julio de 2019, 15:48 h (CET) La startup proptech lanza un concurso para encontrar una persona que viva durante 12 meses en una casa a su elección sin tener que pagar el alquiler Spotahome, la startup española de alquiler de viviendas para media y larga duración, ha anunciado el lanzamiento de un concurso en el que se buscará a una persona que resida durante 12 meses en una casa a su elección para posicionarse como referente de alquiler de pisos entre el público joven, así como generar brand awareness, crear viralidad e incrementar tráfico a la web.

Este “home tester”, que es como se conoce a esta figura dentro de Spotahome, no tendrá que hacerse cargo del alquiler -un precio máximo de 12.000€ netos anuales- ya que correrá a cargo de la PropTech. Para ello, desde Spotahome están buscando un estudiante o joven profesional, que tenga entre 18 y 35 años y que tenga la libertad para estar viviendo durante un año en el hogar que él o ella elija.

Con esta premisa, el MadCool y el FIB Benicàssim, dos de los festivales de música rock, indie y alternativa más importantes del mundo, han sido los elegidos para buscar ese “perfil profesional” tan necesario dentro de la startup inmobiliaria. Conocidos mundialmente, estos dos festivales se caracterizan por tener un componente ecléctico y una orientación hacia las tendencias más innovadoras, rasgos que identifican al “home tester”.

“Como plataforma de alquiler en la que no se visitan físicamente los pisos, desde Spotahome consideramos esencial la figura del home tester. Nuestro home tester ha de ser una persona curiosa, valiente y con ganas de probar cosas nuevas. Por esta razón, consideramos que el público del MadCool y del FIB encajaría a la perfección con la persona debe ser ganadora del concurso”, afirma Amanda Symonds, CGO de Spotahome.

El concurso, que también se comunicará a través de redes sociales, comenzará el 10 de julio y finalizará el 30 septiembre, y todo aquel que decida participar sólo tendrá que enviar un vídeo argumentado por qué debería ser “contratado” como “home tester”. Una vez finalizado el plazo se anunciará el ganador, quién elegirá un piso a su gusto que no superé el alquiler de 1.000€ y vivirá en el mismo durante los siguientes 12 meses.

Spotahome es una compañía que ofrece un modelo totalmente disruptivo en el que ofrece los anuncios más completos de apartamentos, habitaciones, estudios y residencias de estudiantes de alquiler no vacacional superior a 30 días a través de una plataforma de reservas con un proceso 100% online, sin visitas.

