El tercer tomo de Lux ya está disponible

jueves, 11 de julio de 2019, 15:12 h (CET) Riot Games y Marvel continúan con la historia de la campeona de Demacia, que ya alcanza su ecuador. Está disponible en la página del universo de League of Legends, en Marvel Unlimited y en Comixology La nueva historia de Riot Games y Marvel con Lux como protagonista llega a su ecuador en este tercer tomo. Tras el éxito de su primera colaboración, Ashe: Comandante, el cómic de la Dama Luminosa también está generando mucha expectación entre los invocadores.

La saga está sirviendo para profundizar en la mítica campeona de League of Legends; pero no solo eso, también muestra su relación con su hermano Garen o el villano de Demacia, Sylas, el Desencadenado.

Lux guarda secretos que su hermano Garen y su tía Tianna desconocen, como sus crecientes poderes mágicos y los encuentros clandestinos que mantiene con Sylas, el mago que permanece preso en una celda totalmente aislada. Mientras que su familia planea casarla con el príncipe Jarvan IV para reforzar su posición de poder, Lux simpatiza con el punto de vista radical de Sylas, quien la anima a cuestionarse las leyes contra la magia de la nación y a aceptar su don.

Sin embargo, Sylas también guarda secretos. Mientras hace de mentor de Lux, ha descubierto que es capaz de robarle magia a través del contacto físico. Por ello, su objetivo es adquirir el poder suficiente para poder escapar y conseguir su ansiada venganza contra Demacia.

El experimentado guionista de programas de televisión como Avatar: La leyenda de Aang o Ben 10, John O’Bryan, debuta en Marvel con esta historia de League of Legends de la mano de Riot Games. Además, el cómic cuenta con las ilustraciones de Billy Tan, Haining y Gadson de Tan Comics, habituales dibujantes del universo Marvel con personajes emblemáticos como Daredevil o los X-Men

Este es el tercer tomo de una minisaga de cinco entregas mensuales. Como en el caso de Ashe: Comandante, los tomos de la nueva historia estarán disponibles en la página del universo de League of Legends, en Marvel Unlimited y en Comixology.

