Las reformas del hogar aumentan un 30% con acceso directo a financiación inmediata, según Nemuru Comunicae

jueves, 11 de julio de 2019, 15:00 h (CET) El sector del hogar y rehabilitación es uno de los más atomizados, con más de 370.000 profesionales activos, el 60% independientes o autónomos Constructores, arquitectos, carpinteros, fontaneros, instaladores de energía solar etc. el mundo de las reformas abarca una gran variedad de especialidades profesionales con una similitud: la mayoría son autónomos o pequeñas empresas. De hecho, el sector del hogar y rehabilitación es uno de los más atomizados con más de 370.000 profesionales activos, de los que 221.000 son independientes o autónomos. Según los datos, hasta el 97% de los negocios cuenta menos de 10 empleados, es decir, unas 139.000 empresas. Solo 10.000 de ellas superarían esa cifra de trabajadores*.

En los últimos años ha crecido además la demanda de reformas inmobiliarias en España, que en 2020 alcanzará los 20 billones de euros. Aproximadamente el 50% de los hogares genera un 70% -80% de negocio, con un ticket medio 4.000€. Una de las principales causas es el envejecimiento del parque inmobiliario que, por ejemplo, en Madrid, ha hecho que las peticiones de reforma integral en los domicilios llegasen a aumentar hasta un 123%*. Adaptar y proveer a las viviendas de suministros ecológicos es otra de las principales causas de este crecimiento.

Las dificultades de financiación del cliente limitan la estabilidad del mercado

Sin embargo, los profesionales encuentran en la imposibilidad de ofrecer financiación a sus clientes una de las principales dificultades a la hora de escalar el negocio y atender la demanda. No pueden sufragar una inversión por adelantado suficiente como para que el cliente pueda afrontar una obra con seguridad y tranquilidad financiera o, en su caso, ofrecer un margen competitivo. Por lo que, los trabajos acaban por no hacerse o retrasarse por falta de presupuesto, como indica el estudio “Los muros contra la reforma” de Andimac, en que una de cada cuatro reformas se cancela y casi la mitad se retrasa por esta razón. Finalmente, este tipo de inversiones suelen acometerse por el cliente a través de ahorros en el 79% de los casos, ya que también tienen dificultades para acceder a créditos bancarios.

De hecho, en los últimos años ha aumentado hasta un 25% la intención de financiación de las mejoras en el hogar por parte de la población, pero realmente solo un 12% accede finalmente a préstamo personal. Se trata de algo que está directamente relacionado con el monto del ticket medio, y los intereses derivados. El crédito al consumo sirve a la banca para obtener rentabilidades mayores y más inmediatas a las que consigue a través de las hipotecas. Sin embargo, les obliga a hacer frente a una alta morosidad, por lo que acaban restringiendo la oferta y endureciendo las condiciones al usuario.

Un crecimiento sin digitalización

El último informe de Alimarket señala que durante el primer trimestre de 2018 el sector construcción y reformas alcanzó el 6% de crecimiento interanual, el doble que el PIB español. “La mayor parte del gremio ya empieza a usar internet para conseguir clientes, pero le faltan herramientas tecnológicas de gestión de negocio que permita a los profesionales optimizar su trabajo y ofrecer al cliente el tipo de servicio que le está demandando, es decir, rápido, con todas las facilidades del mundo online y posibilidades de financiación adaptada a sus necesidades”, explica Pere Monras, CEO de Nemuru, primera plataforma tecnológica que ayuda empresas y autónomos a ofrecer financiación inmediata y flexible a sus clientes. “Nosotros lo estamos observando en nuestra área. Que el profesional pueda, por ejemplo, ofrecer financiación inmediata a sus clientes a través de nuestra plataforma les ayuda a aumentar un 30% el negocio y un 50% el ticket medio”.

La herramienta permite a los profesionales ofrecer planes ágiles y flexibles de financiación de reformas a sus clientes –incluso al 0% de intereses y sin comisiones –, y éstos pueden adaptar los pagos al plan que mejor se adecúe tanto a sus posibilidades como a las especificidades de la obra y cerrar el contrato de préstamo en 3 minutos a través de un SMS. Las diferentes posibilidades bancarias que se ofrecen permiten aumentar las tasas de aprobación de solicitudes. “El profesional anticipa el cobro total o parcial de forma inmediata y se puede centrar en la obra sin necesidad de estar pendiente de los pagos, y el usuario ya no necesita esperar hasta 3 o 5 años para conseguir ahorrar lo suficiente como para afrontar las reformas que necesita su hogar”.

El avance de la cultura deco, el interiorismo y el diseño ecológico y de vanguardia derivado de la digitalización del estilo de vida actual y del uso de las redes e internet, se encuentra de frente con un proceso de gestión todavía poco transformado, poco analítico y poco flexible para el usuario. “El sector de las reformas está abrazando la digitalización con nuevos procesos y tecnologías que permiten ofrecer una experiencia de cliente personalizada. La propuesta de valor de Nemuru viene a solucionar un gap en el sector reformas que otros sectores, como los concesionarios de vehículos, ya habían resuelto, como es la posibilidad de que los profesionales ofrezcan un método de pago a sus clientes en el punto de venta”, concluye Monras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Instituto MEDAC de FP generará medio millón de euros y 20 empleos directos en su nuevo centro en Madrid AleaSoft: El precio del mercado MIBEL sube esta semana, pero en el resto de Europa mucho más El precio de la vivienda usada sube un 0,6% en el segundo trimestre de 2019 IMF Business School analiza 7 habilidades de la Generación Z que ayudarán a triunfar a los trabajadores Nuevo Informe Tecnología y Discapacidad de Fundación Adecco y Keysight Technologies Spain