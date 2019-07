El mercado laboral español obligado a reinventarse ante la llegada de la robotización Comunicae

jueves, 11 de julio de 2019, 13:28 h (CET) España es el séptimo país de la Unión Europea más susceptible a tener que afrontar una verdadera transformación. Más del 20% de los empleos en España desaparecerán con la llegada de los robots. Expertos y directivos de los recursos humanos de todo el mundo se dan cita en la 6TH INTERNATIONAL HR CONFERENCE en Barcelona para analizar el futuro y tendencias del sector Inmersos de lleno en la cuarta revolución industrial, el universo de las nuevas tecnologías como la robótica o la inteligencia artificial están transformando la forma de vivir, trabajar, relacionarnos, y en definitiva, cambiando la manera de entender el mundo que se tenía hasta hace bien poco.

Sin ninguna duda, la inteligencia artificial está planteando retos revolucionarios que afectan especialmente al mercado y al entorno laboral. Ante este nuevo paisaje tan esperanzador como alarmante para muchas personas, hay una evidencia de la que nadie puede huir, y es que sólo la capacidad de adaptarse y reinventarse profesionalmente permitirá a personas y empresas convivir de forma efectiva con los procesos de robotización.

La preocupación latente sobré que pasará con muchas profesiones con la llegada de los robots toma especial relevancia en el caso de España. Según el último estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el 20% de los trabajadores españoles tienen altas probabilidades sustituido por robots durante los próximos años. Según Sylvia Taudien, fundadora de Advantage Consultores, empresa organizadora de la 6TH INTERNATIONAL HR CONFERENCE “del mismo modo que habrá profesiones que tenderán a automatizarse y, por tanto desaparecer, también se crearán nuevas ya que el factor humano es imprescindible”.

Además, otro 30% de los profesionales tienen alrededor de un 60% de posibilidades de sufrir las consecuencias de la automatización, por lo que es evidente que el impacto de la inteligencia es ya el presente. De acuerdo con este informe, España ocupa el séptimo lugar de la Unión Europea en el ranking de países más susceptibles a tener que afrontar una verdadera transformación; otros países como Grecia o Alemania ocupan la tercera y la sexta posición dentro de la UE.

Los puestos de trabajo relacionados con la producción en serie (manufacturing) como el transporte y la logística y la industria serán los más afectados por la automatización, que podrían perder el 52% y el 45% de los puestos de trabajo, respectivamente. Estas cifras, ofrecidas por el estudio ‘Will robots steal our Jobs?’, elaborado por PwC, indican también que en España, la robotización afectará al 39% de los hombres y al 28% de las mujeres, y será más crítica con los empleados de nivel de formación medio (39%) o bajo (44%).

Estos datos cobran especial relevancia a la hora de entender la irrupción de la inteligencia artificial exigirá la formación de nuevos talentos. Taudien que este año organiza la sexta edición de la INTERNATIONAL HR CONFERENCE en la que se reúnen directores de recursos humanos de todo el mundo para analizar las tendencias y futuro del sector, puntualiza que “es importante no ver la inteligencia artificial como un enemigo si no como algo que va mejorar nuestra calidad de vida también en el trabajo. A diario hacemos uso de ella sin darnos cuenta como, por ejemplo, el uso del Smartphone”.

