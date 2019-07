Nace Cambiator.es el primer comparador de cambio de moneda en España Comunicae

jueves, 11 de julio de 2019, 13:16 h (CET) El ahorro medio para un cambio de 600 euros a moneda extranjera puede alcanzar los 90 euros Hoy se ha lanzado Cambiator.es, el primer servicio de comparación de precios de moneda extranjera de España. La plataforma ofrece los precios de compra y venta de 55 monedas extranjeras (dólar, libra, corona checa, lira turca, etc.) en las cuatro casas de cambio participantes (Ria, Eurochange, iCambio y Money Exchange), bancos y los aeropuertos de Madrid-Adolfo Suárez y Barcelona-El Prat.

Gracias a Cambiator, un usuario que cambie online 600€ euros a otra moneda extranjera puede ahorrarse 90€ (u obtener su equivalente en más moneda extranjera).

El usuario obtiene los precios de las webs de las casas de cambio que permiten enviar a domicilio (Ria, Eurochange, iCambio y Money Exchange), junto con el precio promedio del día en bancos y en aeropuertos de Madrid y Barcelona. El usuario que prefiera retirar su moneda de una oficina física de las anteriores puede seleccionar su provincia de un desplegable y obtener así los precios y datos de contacto de ésta para cerrar la operación.

Según Juan del Real, fundador de Cambiator “Al español medio le gusta cambiar en origen, y prefiere hacerlo en su banco - sólo manejan unas 25 monedas de 80 posibles – o, si no hay más remedio, en el aeropuerto. Sin embargo, la opción del aeropuerto, aunque ofrece la conveniencia de comprar hasta 80 monedas a última hora, es prohibitiva. Las casas de cambio que operan en el aeropuerto, en asociación con AENA, quieren aprovechar el flujo de viajeros para vender (o comprar) la moneda al tipo de cambio menos interesante, como demuestran los precios diarios comparados por Cambiator”.

Por su parte, además de un margen, la mayor parte de bancos españoles cobran una comisión adicional que ronda el 2,5-3% sobre el importe a cambiar, lo que encarece unos 3 puntos el tipo de cambio.

Finalmente, las casas de cambio que operan fuera del aeropuerto son una alternativa interesante, ya que ninguna cobra comisión si el cambio se solicita online (a domicilio o para retirar en oficina) y suelen tener precios competitivos en las principales monedas más cambiadas por los usuarios.

Cambiator ya cuenta con la participación de 3 importantes casas de cambio en el lanzamiento de su plataforma (Eurochange, iCambio y Money Exchange), así como de Ria, líder en transferencias de dinero que también ofrece servicios de cambio de divisas. “Esto demuestra que apuestan por la transparencia en un mercado en el que existen muchas asimetrías de información y escasa formación financiera de los usuarios”.

Contacto

Cambiator – Juan del Real (693 83 73 81 / cambiator.es@gmail.com)



Ria – Aura Martínez Schifflers (691 517 636)

Eurochange – Marina López (695 855 006)

iCambio – José Luis González Porras (952 389 600)

Money Exchange – René Rocha Gallardo (91 761 71 70)

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.