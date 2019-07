Sergio Martínez: Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo 2019 Comunicae

jueves, 11 de julio de 2019, 12:40 h (CET) El enólogo de Bodegas Lustau revalida el título que ya consiguió en 2017 y 2018 Sergio Martínez, enólogo y Capataz de Bodegas Lustau (www.lustau.es) ha recibido el trofeo al Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo, revalidando este título por tercer año consecutivo.

Al entregar el premio, el jurado destacó los sobresalientes resultados logrados por los vinos de la bodega jerezana. Con 12 medallas de oro y dos trofeos como mejor de su categoría, Lustau ha sido, un año más, la bodega más premiada de España en la 36ª edición de la prestigiosa International Wine Challenge.

“Este reconocimiento es el broche de oro a los formidables resultados conseguidos por los vinos de Lustau en los principales concursos internacionales. Cada año la competencia es mayor y ganar cada vez es más difícil, pero con el equipo de Lustau, todo es posible.” afirmó Sergio tras recibir el trofeo que le acredita como Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo.

Esta misma semana también se conocieron los resultados de la International Wine & Spirit Competition (IWSC) en los que Lustau obtuvo 31 medallas y se convirtió en la bodega de Jerez con más oros del concurso.

Asimismo, de las 49 medallas obtenidas en los Decanter World Wine Awards (DWWA) destacaron especialmente los premios “Best in Show” otorgados a los vinos Lustau Oloroso VORS y Amontillado del Castillo Almacenista Antonio Caballero y Sobrinos.

Todos estos resultados afianzan a Lustau como bodega de referencia a la hora de hablar de vinos de máxima calidad y certifican una trayectoria inigualable en los últimos años.

Principales premios obtenidos por Lustau en los concursos IWC, IWSC y DWWA 2019:

International Wine Challenge Trophies: Mejor Enólogo de Vinos Generosos 2019 Palo Cortado VORS como Palo Cortado Trophy Amontillado Botaina como Amontillado Trophy

Medallas de oro: Oloroso Emperatriz Eugenia Pedro Ximénez San Emilio Moscatel Emilín Amontillado del Castillo Almacenista Antonio Caballero y Sobrinos Lustau Amontillado VORS Lustau Oloroso VORS Lustau Palo Cortado VORS Lustau Pedro Ximénez VORS Amontillado Botaina Saca en Rama otoño 2018

DWWA: Best in Show Amontillado del Castillo Almacenista Antonio Caballero y Sbnos. Lustau Oloroso VORS Medallas de platino: Lustau Amontillado VORS Lustau Palo Cortado VORS Lustau Pedro Ximénez VORS Fino del Puerto Almacenista González Obregón Palo Cortado de Jerez Almacenista Cayetano del Pino

IWSC: Medallas de oro Amontillado Escuadrilla Moscatel Emilín Oloroso Pata de Gallina Almacenista Juan García Jarana Lustau Amontillado VORS Lustau Oloroso VORS Lustau Palo Cortado VORS

Sobre Lustau

Bodegas Lustau es considerada un referente a nivel mundial cuando se habla de vinos de máxima calidad. La filosofía de Lustau sigue siendo la misma desde su origen en 1896: ofrecer al consumidor la más amplia y selecta colección de especialidades de Jerez.

Lustau recibe cada año multitud de premios y reconocimientos. Destacan especialmente los premios como Mejor Bodega Española de 2011 y Mejor Bodega de Jerez 2014 y 2016 otorgados por la International Wine & Spirit Competition. Además, Lustau ha sido la primera bodega del mundo en conseguir en dos ocasiones, 2011 y 2016, el prestigioso trofeo Len Evans en la International Wine Challenge.

