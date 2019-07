​La importancia de las prótesis dentales

La sonrisa es uno de los aspectos que tiene más influencia en nuestra imagen personal, en la manera cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás. De allí que el autoestima y la confianza en nosotros mismos puede verse perjudicada al perder uno o varios dientes. Y aunque se crea que esto solo le pasa a los ancianos, lo cierto es que un adulto puede verse afectado a cualquier edad por diversas razones.



El daño que ocasiona la pérdida de dientes (edentulismo) no se limita solo al aspecto estético. También tiene una gran influencia en la funcionalidad de la dentadura, provocando dificultades para comer y hablar, pérdida de autoestima e incluso trastornos psicológicos en algunos pacientes. A ello se le unen los problemas bucodentales relacionados con la falta de piezas dentales, como retracción de las encías, movimientos en los dientes vecinos o maloclusión, entre otros.



Una prótesis dental está diseñada para ayudar a las personas que han perdido una o varias piezas dentarias. Existen distintos tipos de prótesis dentales, pero todas persiguen el mismo objetivo: <reemplazar dientes dañados o faltantes. Si necesitas una prótesis dental, o crees que alguien cercano a ti podría beneficiarse de una, en este artículo intentaremos aclarar algunas de las dudas más comunes sobre este procedimiento odontológico. Para más información, haced click en este artículo que te ayudará a profundizar aún más en este tema



¿Qué es una prótesis dental?

Las prótesis dentales son piezas diseñadas para reemplazar dientes severamente dañados o para ocupar el espacio de dientes faltantes en el caso de que se hayan perdido por completo. La prostodoncia es la rama de la odontología que se encarga de rehabilitar la boca en estos casos.



Una prótesis dental tiene la forma del diente o los dientes que se buscan reemplazar y está hecha de materiales que se asemejan al color del resto de la dentadura, como porcelana o cerámica. También existen prótesis que no buscan imitar el color de los dientes y están hechas de metales como el oro.



El prostodoncista busca devolverle a la sonrisa su apariencia natural, por lo que se la considera una subdisciplina de la estética dental. Pero lo cierto es que su objetivo principal es restituir la funcionalidad de la dentadura y evitar posibles trastornos y complicaciones derivadas de la pérdida de piezas dentarias.



¿Por qué es importante usar una prótesis dental?

Como hemos dicho, uno de los principales problemas de la pérdida dental tiene que ver con el factor estético. Pero también elementos funcionales de la vida cotidiana como la pronunciación de ciertos sonidos o la masticación de los alimentos pueden verse perjudicados. Los afectados sienten vergüenza, pierden la confianza y la motivación, comienzan a evadir situaciones sociales y finalmente esto va menoscabando su autoestima y su salud psicológica.



El edentulismo también puede provocar estos problemas en la salud bucodental:



- Desplazamiento de los dientes, maloclusión dental.



- Pérdida de soporte de los labios y mejillas, generando hundimiento, arrugas y modificación del contorno facial.



- Retracción de las encías.



- Trastornos en las articulaciones o músculos de la cara.

Las prótesis dentales reemplazan los dientes naturales faltantes para que la mordida no pierda su efectividad. También evitan que el resto de la dentadura se desplace y además le devuelve la confianza en sí mismo al paciente, para que este pueda hablar y sonreír de nuevo, sin vergüenza ni temor a ser juzgado.



Tipos de prótesis dentales

En esencia, las prótesis dentales pueden ser removibles o fijas. Una prótesis removible no está sujeta de manera permanente a la boca así que la persona que la usa puede quitársela. Las prótesis removibles parciales se utilizan cuando aún quedan algunos dientes en esa zona de la dentadura, mientras que las prótesis completas se utilizan cuando la pérdida dental es total.

Las prótesis fijas, como su nombre lo indica, se unen firmemente a la cavidad bucal. Las coronas y los puentes dentales corresponden a este tipo de prótesis puesto que se adhieren con un cemento odontológico y están diseñadas para permanecer allí durante años. Para que las prótesis tengan un soporte estable es necesario anclarlas a otros dientes que queden en la zona de la boca o si no se debe recurrir al uso de implantes dentales.

Implantes Los implantes dentales son piezas, generalmente de metal, que se insertan directamente en el hueso alveolar, es decir, en el hueso donde se encuentran las raíces dentales. No están diseñados para reemplazar el diente sino que más bien funcionan como una raíz para que las prótesis dentales cuenten con una base firme a la cual sujetarse.

Coronas Las coronas o fundas dentales son cubiertas con forma de diente que se utilizan para reemplazar la pieza dentaria natural en caso de que esta falte o esté rota. Se usan sobre implantes dentales o sobre parte del diente natural previamente tallado para que la funda calce perfectamente. Varias coronas unidas forman otro tipo de prótesis: el puente.

Puente Un puente es una prótesis dental que se usa para reemplazar uno o varios dientes y que consiste básicamente en una serie de coronas y pónticos (dientes artificiales) unidos. Las coronas se fijan a los dientes vecinos o a implantes dentales y permiten que los dientes artificiales se mantengan firmes en los espacios donde faltan las piezas naturales.

Un puente de Maryland es otro tipo de sistema: no usa coronas y por tanto no hay que tallar ninguna pieza dentaria natural para que cumpla la función de raíz. En su lugar, el diente artificial cuenta con unas "alas" metálicas que se fijan a la parte posterior de los dientes vecinos.

¿Cuál prótesis dental es mejor? La mejor prótesis dental para ti dependerá del número de dientes perdidos, su ubicación, tu presupuesto, entre otros factores. La corona con implante dental y el puente Maryland son las mejores opciones para reemplazar un solo diente. Si son varios dientes contiguos los que se han perdido, el puente tradicional ofrece una buena solución.

La prótesis completa removible no es muy recomendable puesto que solo se ajusta a las encías y suele desencajarse al hablar o comer. En caso de que el paciente no tenga ningún diente lo más recomendable es usar implantes dentales All on Four, que permiten reemplazar toda la dentadura en un solo día utilizando solo cuatro implantes dentales en cada arcada. No obstante, debes recordar que cualquier decisión debe pasar primero por la opinión experta de un prostodoncista.