Auriculares ultraligeros A150 DECT de Snom: la nueva libertad en comunicación Comunicae

miércoles, 10 de julio de 2019, 15:40 h (CET) Snom, el famoso fabricante internacional de teléfonos IP para usuarios profesionales y empresas, presenta sus nuevos auriculares DECT inalámbricos ultraligeros de largo alcance: los A150. Este elegante modelo ofrece una calidad de sonido excelente y es extremadamente cómodo. La cantidad de características y funciones útiles de las que dispone hace que la comunicación telefónica durante la jornada laboral sea una experiencia mucho más eficiente y agradable Los nuevos auriculares A150 de Snom, el especialista de telefonía IP con sede en Berlín, promete aún más libertad en la comunicación telefónica, tanto en ámbito laboral como privado.

La tecnología DECT permite a Snom ofrecer una alternativa de alta calidad, a prueba de errores, menos expuesta a averías y con una gama mucho más amplia que, por ejemplo, los auriculares Bluetooth. Con los A150 están hablando de un radio de acción de entre 20 y 30 metros en edificios modernos de oficinas. Alternativas similares de Bluetooth no llegan siquiera a un tercio, afirma Hannes Krüger, Manager de Producto de Snom.

La estructura ligera y la selección de los auriculares suministrados hacen que sean agradables al uso y adecuados para personas que pasan mucho tiempo al teléfono.

No hay que dejarse engañar por su tamaño compacto. Estos auriculares de alto rendimiento con micrófono con reducción del ruido pasivo garantizan una mayor calidad de sonido y de reproducción. Los prácticos botones que se encuentran en el receptor permiten controlar el volumen, las conversaciones y activar la función silencio con un solo dedo. La pantalla integrada de LED ofrece información sobre el estado de la batería y la conversación en curso.

Los auriculares A150 se suministran con base con cargador, un set de auriculares y memoria USB DECT Snom A230 que permite la comunicación entre su teléfono Snom y este potente modelo de auriculares.

Sobre Snom

Snom es un fabricante internacional premium de teléfonos IP profesionales y comerciales que se fundó en 1997 como pionero de la tecnología de voz sobre IP (VoIP) en Berlín, Alemania. En dos décadas, Snom se convirtió en una marca de renombre internacional para soluciones innovadoras de telefonía.

La historia de éxito de la empresa se basa en dos pilares fundamentales: la tecnología de primera clase y el know-how local. Según su lema, "Creemos en la gestión local", Snom mantiene actualmente sucursales locales en ocho países. Las divisiones de desarrollo de software y hardware, gestión de calidad, interop y marketing se encuentran en su sede central de Berlín.

Otro factor importante de éxito es el enfoque de la empresa para ofrecer productos y soluciones a medida. Desde pantallas y teléfonos con caracteres hebreos hasta dispositivos personalizados para grandes proveedores como Vodafone; los productos Snom están diseñados para satisfacer las necesidades de diversos grupos de clientes.

La impresionante cartera de productos de Snom cumple con los estándares de seguridad europeos actuales.

Los teléfonos de sobremesa IP, de conferencia y DECT de Snom vienen con una variedad de funcionalidades y calidad de audio de alta gama, que incluyen hasta 27 idiomas, dependiendo del modelo. Para completar su selección, Snom también ofrece una amplia gama de accesorios, como auriculares y otros módulos de expansión. Se incluye una garantía de tres años para todos los dispositivos.

Además, los clientes y socios de Snom se benefician de atractivos programas de fidelización y de diversos planes de servicio. Al combinar este servicio personal con una tecnología excelente, Snom ha sido capaz de desarrollar una cooperación estrecha y confiada que ha beneficiado su imagen general de primera calidad.

Desde 2016, Snom forma parte del grupo VTech, que es el proveedor líder mundial de teléfonos inalámbricos.

Para más información, visitar su web www.snom.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Smöoy celebra el verano con regalos para sus consumidores: gorras, gafas de sol y mochilas Se constituye el primer Clúster Marítimo de Cataluña Garden Hotels inaugura una estación cycling friendly en Cala Millor Arson Metering renueva su web sobre telelectura de contadores de agua Limpiezapulido.es explica ‘cómo combatir las plagas de insectos en verano’