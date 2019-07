Limpiezapulido.es explica ‘cómo combatir las plagas de insectos en verano’ Comunicae

miércoles, 10 de julio de 2019, 15:16 h (CET) Verano es, además de época de playa, piscina y vacaciones, el momento en el que insectos como hormigas, cucarachas o avispas invaden los hogares con mayor asiduidad. Hoy, los expertos de Limpiezapulido.es ofrecen algunas claves para combatir estas plagas "Hay que tener en cuenta que los bichos domésticos son, en esencia, insectos muy sociales. Cuando uno encuentra una fuente de alimento o un lugar húmedo en el que poder disfrutar de un suministro de agua constante, inmediatamente se lo comunica al resto de la colonia", explica Emilio Ortega, fundador de Limpiezapulido.es.

Así que para evitar que este tipo de plagas domésticas se conviertan en un problema, es importante tomar ciertas precauciones en primer lugar. No dejar restos de comida en el suelo o las encimeras durante mucho tiempo, cerrar adecuadamente los cubos y bolsas de basura (cuyo olor actúa a modo de faro para los insectos) o no dejar agua sin tapar a su alcance son algunos consejos preventivos que suelen funcionar.

"El problema viene cuando los insectos ya están en la casa, momento en el que estas medidas preventivas se convierten en imperativas, pero no son suficientes para deshacernos de plagas como hormigas, cucarachas o avispas una vez se han asentado en nuestro hogar. Llegados a este punto, debemos encontrar el acceso por el que están entrando y taparlo", continúa el creador de Limpiezapulido.es.

Si los insectos han pasado desapercibidos hasta tal punto que han conseguido crear nuevos nidos en el interior de la casa, lo más recomendable es contactar con un profesional. No obstante, habitualmente los nidos de hormigas y cucarachas suelen estar en el exterior de los hogares o en las conducciones generales de la vivienda, y acceden a ella a través de pequeños agujeros o resquicios que acostumbran a pasar desapercibidos (como un pequeño agujero entre dos baldosas).

"Por razones evidentes, lo primero que debemos hacer es tapar los distintos accesos a través de los cuales estos bichos han conseguido entrar a nuestro hogar, y posteriormente instalar trampas insecticidas a lo largo de la vivienda que sirvan de elemento disuasorio en caso de que intenten entrar por otra vía. Hacerse con un par de botes de insecticida en spray para matar lo antes posible a aquellos que incluso aun así decidan aventurarse al interior comunicará al resto de la colonia que nuestro hogar es peligroso, y no deberían tardar en desaparecer por completo", afirma Emilio Ortega.

No se debe olvidar que, si pese a todas estas medidas los insectos continúan apareciendo, probablemente se deba a que su nido se encuentra demasiado cerca de la vivienda en el exterior de la misma, momento en el que será necesario contactar con un profesional a fin de deshacerse de una vez por todas de la plaga.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.