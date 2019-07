​España es uno de los países europeos donde más implantes dentales se colocan Dos de cada diez personas de entre 25 y 79 años tiene al menos un implante Redacción Siglo XXI

miércoles, 10 de julio de 2019, 15:14 h (CET)



España es uno de los países de Europa donde más implantes dentales se colocan. De hecho, dos de cada diez personas de entre 25 y 79 años afirma tener ya un implante dental. Las estimaciones más recientes indican que en nuestro país se colocan aproximadamente 1.400.000 implantes al año.



La implantología es una de las disciplinas de la odontología que más se ha desarrollado en los últimos años, no solo por el aumento de la demanda de este tipo de tratamientos, sino también por el desarrollo tecnológico que se ha llevado a cabo en este campo.



En materia de salud, la investigación y la innovación son las labores más importantes que se realizan para mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general.







Por eso, como cada año, una forma perfecta de recopilar a los mayores avances en el desarrollo actual en sanidad, es la ya VIII edición de los Premios A Tu Salud cita obligada en el sector. La cual ha contado con una amplia presencia de autoridades sanitarias como la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Enrique Ruiz Escudero, junto a unas 1000 personas del sector que han acompañado a los 59 galardonados en este evento.



Los galardones, impulsados por el semanario dominical del diario La Razón, reconocen la innovación y el esfuerzo investigador en las áreas que aborda la salud como la Sanidad, la ciencia y la tecnología, para hacer de España un referente que no conoce la palabra imposible.







En esta ocasión, A TU SALUD ha otorgado el galardón en la categoría de Implantología al Dr. Miguel Alvarado, CEO de Alvarado Dental Clinic, que ha sido galardonado por el nuevo sistema de implante dental ‘Abil System’, método pionero de rehabilitación oral, que permite realizar la cirugía de implantes en cualquier tipo de pacientes, sin injerto óseo, ni elevación de seno, suturas o colgajos, permitiendo colocar los provisionales el mismo día de cirugía y terminando con la colocación de los definitivos en circonio o metal cerámica en tan solo 7 Días. Sin sutura, sin Injerto óseo, sin elevación de seno, sin Dolor.



Tras más de 10 años aplicando técnicas de cirugías no invasivas en atrofias óseas severas, el galardonado asegura que “lo más importante es el paciente y hay que trabajar diariamente para practicar una odontología responsable, comprometida, que solucione los problemas de una forma definitiva y en el menor tiempo posible. La experiencia en el campo de la odontología nos ha demostrado que para conseguir resultados excelentes hay que salir de la zona de confort y tratar las dolencias de un modo integral, personalizado y exclusivo.”







Junto con el Dr. Alvarado, han sido galardonados entre otros, el Dr. Bonaventura Clotet, como Mejor médico del año, ganándole la batalla al SIDA, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, La Unidad de Rehabilitación Cardíaca de Hospital Rúber Internacional, grandes profesionales médicos de reconocido prestigio, así como los CEO de uno de los principales laboratorios, investigadores y otros ilustres representantes de la sanidad pública y privada española.

