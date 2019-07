Consejos de Sprout World para actividades offline (y ecológicas) este verano con hijos Comunicae

miércoles, 10 de julio de 2019, 10:56 h (CET) Con la llegada de las vacaciones de verano aumenta exponencialmente el tiempo de ocio de los niños en casa. Ya sea con los padres, con los abuelos o incluso de campamentos, son muchas las horas que hay que rellenar con actividades y entretenimiento. Sprout World es el fabricante del primer lápiz plantable y tiene unos consejos para un verano eco friendly con niños Sprout World se ha preguntado ¿qué se puede hacer para mantener a los niños ocupados y lejos de tantas horas de pantallas móviles y televisión?

Ya sea en casa, en una habitación de hotel o en un restaurante, los niños pueden sentirse un poco inquietos en las vacaciones de verano. Sprout World, con sede en Dinamarca, la startup que ha fabricado los únicos lápices plantables del mundo, propone algunas actividades ecológicas que permitan que la creatividad fluya y deje una marca positiva en el planeta.

Dejar que los hijos dibujen, coloreen y planten

Dibujar y colorear va más allá con estos lápices de grafito y color de Sprout.

Una vez que los lápices de Sprout son demasiado cortos para seguir dibujando o coloreando, los niños podrán darle una nueva vida si los plantan en tierra. Simplemente deberán plantar el lápiz Sprout con la cápsula verde hacia abajo y, al cabo de unos pocos días, verán crecer hierbas, vegetales o flores.

Los niños verán como los lápices se convierten en una albahaca fresca, tomillo o tomates cherry para la mesa de la cena.

Preparar una bolsa con herramientas offline

Ya sea de vacaciones, de viaje, de excursión o campamento, Sprout propone preparar una bolsa de herramientas y juguetes para los hijos. La única regla es que estos juguetes o accesorios no deben tener pantallas y por supuesto deben ser productos sin plásticos.

Kit de colores para niños Sprout

Sprout propone este kit que contiene un libro para colorear con 6 lápices Sprout de color y 2 grafito. Cada lápiz crece en su propia variedad de planta.

Lápices de grafito Sprout

Contiene 8 lápices de grafito plantables. Cada lápiz crece en su propia variedad de planta.

Kit de viaje Sprout

Contiene un libro para colorear de bolsillo, 8 lápices de colores y 4 grafito Sprout. Perfecto para llevar fuera de casa.

Estos paquetes de lápices Sprout y más se pueden comprar en Amazon: https://sproutworld.com/buy-sprout-pencil-on-amazon/sprout-pencil-on-amazon-spain/

Sobre el lápiz Sprout

El lápiz patentado Sprout está hecho de madera sostenible (certificado FSC o PEFC), grafito y arcilla. Es 100% biodegradable y no contiene plomo ni otras toxinas. Se fabrica en grafito o color y hay 10 plantas muy variadas para elegir, que incluyen albahaca, tomate cherry y margarita.

Para las empresas, el lápiz se puede personalizar con logo o mensaje. La cápsula a base de plantas en el lápiz contiene semillas no GMO de alta calidad. Sprout también ha desarrollado un lápiz de maquillaje plantable.

